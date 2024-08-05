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Фестиваль-конкурс вокального искусства "Проспект мира" пройдет в Сухуме
Фестиваль-конкурс вокального искусства "Проспект мира" пройдет в Сухуме
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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Фестиваль-конкурс вокального искусства "Проспект мира" пройдет в Сухуме в августе. 05.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Фестиваль-конкурс вокального искусства "Проспект мира" пройдет в Сухуме в августе. В нем смогут участвовать вокалисты от 9 до 35 лет. Заявки принимаются до 15 августа оргкомитетом конкурса. Спецдипломы будут вручаться в том числе в номинациях за "Лучшую песню о России" и "Лучшую песню об Абхазии", гран-при – на сумму 50 тысяч рублей. Гала-концерт состоится 27 августа в 19:00 в Абхазской госфилармонии. Организаторы мероприятия — МДА, КСОРС Абхазии при поддержке Фонда "Русский мир", Посольство России в Абхазии, Представительство Россотрудничества в Абхазии, Банк ЦМР, компания "РОССИ", блогер "ДАВА АБХ", студия звукозаписи "АбзаМюзик".
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Фестиваль-конкурс вокального искусства "Проспект мира" пройдет в Сухуме
16:35 05.08.2024 (обновлено: 18:59 05.08.2024)
СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Фестиваль-конкурс вокального искусства "Проспект мира" пройдет в Сухуме в августе.
В нем смогут участвовать вокалисты от 9 до 35 лет.
"Это профессиональный вокальный проект. Это не для шоу. То есть профессионалы оценивают именно вокальные данные, затем уже все остальное — одежда, умение преподнести себя на сцене и так далее", — рассказал Sputnik председатель молодежного движения Абхазии Геннадий Кожухарь.
Заявки принимаются до 15 августа оргкомитетом конкурса. Спецдипломы будут вручаться в том числе в номинациях за "Лучшую песню о России" и "Лучшую песню об Абхазии", гран-при – на сумму 50 тысяч рублей.
Гала-концерт состоится 27 августа в 19:00 в Абхазской госфилармонии.
Организаторы мероприятия — МДА, КСОРС Абхазии при поддержке Фонда "Русский мир", Посольство России в Абхазии, Представительство Россотрудничества в Абхазии, Банк ЦМР, компания "РОССИ", блогер "ДАВА АБХ", студия звукозаписи "АбзаМюзик".