https://sputnik-abkhazia.ru/20240805/festival-konkurs-vokalnogo-iskusstva-prospekt-mira-proydet-v-sukhume-1051900445.html

Фестиваль-конкурс вокального искусства "Проспект мира" пройдет в Сухуме

Фестиваль-конкурс вокального искусства "Проспект мира" пройдет в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Фестиваль-конкурс вокального искусства "Проспект мира" пройдет в Сухуме в августе. 05.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Фестиваль-конкурс вокального искусства "Проспект мира" пройдет в Сухуме в августе. В нем смогут участвовать вокалисты от 9 до 35 лет. Заявки принимаются до 15 августа оргкомитетом конкурса. Спецдипломы будут вручаться в том числе в номинациях за "Лучшую песню о России" и "Лучшую песню об Абхазии", гран-при – на сумму 50 тысяч рублей. Гала-концерт состоится 27 августа в 19:00 в Абхазской госфилармонии. Организаторы мероприятия — МДА, КСОРС Абхазии при поддержке Фонда "Русский мир", Посольство России в Абхазии, Представительство Россотрудничества в Абхазии, Банк ЦМР, компания "РОССИ", блогер "ДАВА АБХ", студия звукозаписи "АбзаМюзик".

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