https://sputnik-abkhazia.ru/20240805/grazhdane-abkhazii-za-tri-mesyatsa-2024-goda-sovershili-1724-tysyachi-poezdok-v-rossiyu--1051885622.html

Граждане Абхазии за три месяца 2024 года совершили 172,4 тысячи поездок в Россию

Граждане Абхазии за три месяца 2024 года совершили 172,4 тысячи поездок в Россию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Граждане Абхазии в первом квартале 2024 года совершили 172,4 тысячи поездок в Россию, следует из данных Пограничной службы ФСБ. 05.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-05T10:00+0300

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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Граждане Абхазии в первом квартале 2024 года совершили 172,4 тысячи поездок в Россию, следует из данных Пограничной службы ФСБ. Всего граждане других стран въезжали в Россию 3,8 миллиона раз, это чаще чем за отчетный период 2023 года на почти 17%. В лидерах Узбекистан — 915,6 тысячи поездок, Казахстан — 674,1 тысячи поездок и Таджикистан — 545,4 тысячи въездов. По числу поездок россиян за рубеж Абхазия остается на первом месте — почти 900 тысяч в первом квартале 2024 года.

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Sputnik Абхазия

абхазия, россия, государственная граница