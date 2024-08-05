https://sputnik-abkhazia.ru/20240805/grazhdane-abkhazii-za-tri-mesyatsa-2024-goda-sovershili-1724-tysyachi-poezdok-v-rossiyu--1051885622.html
Граждане Абхазии за три месяца 2024 года совершили 172,4 тысячи поездок в Россию
Граждане Абхазии за три месяца 2024 года совершили 172,4 тысячи поездок в Россию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Граждане Абхазии в первом квартале 2024 года совершили 172,4 тысячи поездок в Россию, следует из данных Пограничной службы ФСБ. 05.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-05T10:00+0300
2024-08-05T10:00+0300
2024-08-05T10:18+0300
в абхазии
абхазия
россия
государственная граница
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0a/1033186899_2:0:2598:1460_1920x0_80_0_0_538f5f5e76c28faa550ffeed30033ea1.jpg
СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Граждане Абхазии в первом квартале 2024 года совершили 172,4 тысячи поездок в Россию, следует из данных Пограничной службы ФСБ. Всего граждане других стран въезжали в Россию 3,8 миллиона раз, это чаще чем за отчетный период 2023 года на почти 17%. В лидерах Узбекистан — 915,6 тысячи поездок, Казахстан — 674,1 тысячи поездок и Таджикистан — 545,4 тысячи въездов. По числу поездок россиян за рубеж Абхазия остается на первом месте — почти 900 тысяч в первом квартале 2024 года.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0a/1033186899_326:0:2273:1460_1920x0_80_0_0_50f1342a606461d18e235bd007b91319.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, россия, государственная граница
абхазия, россия, государственная граница
Граждане Абхазии за три месяца 2024 года совершили 172,4 тысячи поездок в Россию
10:00 05.08.2024 (обновлено: 10:18 05.08.2024)
СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Граждане Абхазии в первом квартале 2024 года совершили 172,4 тысячи поездок в Россию, следует из данных Пограничной службы ФСБ.
Показатель снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но республика все равно на 7 месте в списке стран-лидеров.
Всего граждане других стран въезжали в Россию 3,8 миллиона раз, это чаще чем за отчетный период 2023 года на почти 17%. В лидерах Узбекистан — 915,6 тысячи поездок, Казахстан — 674,1 тысячи поездок и Таджикистан — 545,4 тысячи въездов.
По числу поездок россиян за рубеж Абхазия остается на первом месте — почти 900 тысяч в первом квартале 2024 года.