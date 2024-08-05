https://sputnik-abkhazia.ru/20240805/markulskoe-gorodische-podverglos-nashestviyu-chernykh-kopateley---1051890218.html

Маркулское городище подверглось нашествию “черных копателей”

Маркулское городище подверглось нашествию “черных копателей”

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Маркулское городище подверглось нашествию “черных копателей”. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала кандидат... 05.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-05T15:52+0300

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СУХУМ, 5 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Маркулское городище подверглось нашествию “черных копателей”. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала кандидат исторических наук, археолог Галина Требелева. Грабители перекопали все плато и разрушили культурный слой. О том, что удалось унести с собой “черным копателям” неизвестно, но ущерб истории нанесен колоссальный, отметила она. По словам Требелевой, “черные копатели” вряд ли могли найти что-то ценное в материальном плане. “Люди рассказывают сказки об археологах, якобы они раскапывают золото. Нет, на самом деле, в основном мы раскапываем битую керамику. Далее мы можем металлические найти изделия, которые в большей части разрушены. Продать это как цветной металл не выгодно. Изредка мы находим вещи вроде бронзового котла, который может иметь какую-то цену. Но он представляет важность только для человека, который понимает историческую ценность. Я сомневаюсь, что эти люди могли найти что-то ценное и обогатиться. А информацию они, к сожалению, разрушают”, - отметила она. Абхазским и российским археологам пришлось оставить запланированное исследование и изучить оставленные черными копателями ямы. С 25 июля они работают на разграбленном плато. На месте раскопок, ученые нашли большое количество синопской черепицы III века до нашей эры, железные треноги, кости и керамику вперемешку, фрагменты крицев и фрагменты шлаков. Ученые предполагают, что это ритуальное место, где поклонялись кузнецу. “По тому количеству черепицы, которое было найдено на этом месте, можно предположить, что здесь находилось святилище, которому поклонялись и греки, которые находились в городе Гюэнос. Дело в том, что на Маркулском городище ранее нами был обнаружен менгир, на сегодняшний день это единственный менгир, найденный на территории Абхазии. Интересно то, что разрушенное захоронение находится прямо напротив этого менгира. Можно говорить о том, что здесь находился культ кузнеца. Это памятник позднего неолита-начала бронзового века, ритуальный памятник, где поклонялись люди. В позднеантичное время у этого менгира было сделано захоронение, там были найдены шлаки и крицы. То есть мы можем сказать, что этим памятником пользовались как культовым сооружением и в более позднее время. Найденные шлаки и крицы говорят о том, что в период когда здесь было железоделательное производство, местные у этого менгира делали подношения”, - пояснила археолог. Это не первое нашествие черных копателей на Меркульское городище. В прошлом году их попытка разграбить раскоп не увенчалась успехом - хозяин участка спугнул грабителей. Позже археологи на этом месте нашли большой бронзовый котел ситула.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210808/V-poiskakh-sokrovisch-raskopki-v-Merkulskom-gorodische--1032986652.html

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