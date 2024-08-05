Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240805/mintransenergo-abkhazii-otvetil-na-pretenziyu-potentsialnogo-investora-1051900052.html
Минтрансэнерго Абхазии прокомментировал претензию потенциального инвестора
Минтрансэнерго Абхазии прокомментировал претензию потенциального инвестора
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Министерство энергетики и транспорта Абхазии прокомментировало претензию инвестора, не прошедшего конкурсный отбор на реконструкцию... 05.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-05T18:46+0300
2024-08-05T18:49+0300
в абхазии
сухумский аэропорт
абхазия
россия
экономика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101349/90/1013499057_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_5185a62a7ea12c456de31f023e2cb10c.jpg
СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Министерство энергетики и транспорта Абхазии прокомментировало претензию инвестора, не прошедшего конкурсный отбор на реконструкцию аэропорта "Сухум". Как уточнили в ведомстве, АО "Аэро Менеджмент" требует возмещения расходов на проведение работ по подготовке проектной документации. Сроки и порядок компенсации обсуждаются. Соглашение о реконструкции аэропорта имени Владислава Ардзинба было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное развитие" 27 октября прошлого года. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101349/90/1013499057_106:0:1815:1282_1920x0_80_0_0_0cd646ac8bf616a4dee2aa76f1b7ee24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сухумский аэропорт, абхазия, россия, экономика
сухумский аэропорт, абхазия, россия, экономика

Минтрансэнерго Абхазии прокомментировал претензию потенциального инвестора

18:46 05.08.2024 (обновлено: 18:49 05.08.2024)
© Sputnik / Томас Тхайцук Аэропорт "Сухум" им. В.Г. Ардзинба
Аэропорт Сухум им. В.Г. Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 05.08.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Министерство энергетики и транспорта Абхазии прокомментировало претензию инвестора, не прошедшего конкурсный отбор на реконструкцию аэропорта "Сухум".
Как уточнили в ведомстве, АО "Аэро Менеджмент" требует возмещения расходов на проведение работ по подготовке проектной документации.
Однако, по Соглашению с Камбином Абхазии от 27 октября 2023 года, обязательства по возмещению понесенных АО "Аэро Менеджмент" затрат берет на себя инвестор, прошедший конкурс — ООО "Инфраструктурное развитие".
Сроки и порядок компенсации обсуждаются.
Соглашение о реконструкции аэропорта имени Владислава Ардзинба было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное развитие" 27 октября прошлого года. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0