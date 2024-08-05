https://sputnik-abkhazia.ru/20240805/mintransenergo-abkhazii-otvetil-na-pretenziyu-potentsialnogo-investora-1051900052.html

Минтрансэнерго Абхазии прокомментировал претензию потенциального инвестора

Минтрансэнерго Абхазии прокомментировал претензию потенциального инвестора

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Министерство энергетики и транспорта Абхазии прокомментировало претензию инвестора, не прошедшего конкурсный отбор на реконструкцию... 05.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-05T18:46+0300

2024-08-05T18:46+0300

2024-08-05T18:49+0300

в абхазии

сухумский аэропорт

абхазия

россия

экономика

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101349/90/1013499057_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_5185a62a7ea12c456de31f023e2cb10c.jpg

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Министерство энергетики и транспорта Абхазии прокомментировало претензию инвестора, не прошедшего конкурсный отбор на реконструкцию аэропорта "Сухум". Как уточнили в ведомстве, АО "Аэро Менеджмент" требует возмещения расходов на проведение работ по подготовке проектной документации. Сроки и порядок компенсации обсуждаются. Соглашение о реконструкции аэропорта имени Владислава Ардзинба было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное развитие" 27 октября прошлого года. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сухумский аэропорт, абхазия, россия, экономика