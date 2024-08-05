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Минтрансэнерго Абхазии прокомментировал претензию потенциального инвестора
Минтрансэнерго Абхазии прокомментировал претензию потенциального инвестора
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Министерство энергетики и транспорта Абхазии прокомментировало претензию инвестора, не прошедшего конкурсный отбор на реконструкцию... 05.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-05T18:46+0300
2024-08-05T18:46+0300
2024-08-05T18:49+0300
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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Министерство энергетики и транспорта Абхазии прокомментировало претензию инвестора, не прошедшего конкурсный отбор на реконструкцию аэропорта "Сухум". Как уточнили в ведомстве, АО "Аэро Менеджмент" требует возмещения расходов на проведение работ по подготовке проектной документации. Сроки и порядок компенсации обсуждаются. Соглашение о реконструкции аэропорта имени Владислава Ардзинба было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное развитие" 27 октября прошлого года. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.
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сухумский аэропорт, абхазия, россия, экономика
сухумский аэропорт, абхазия, россия, экономика
Минтрансэнерго Абхазии прокомментировал претензию потенциального инвестора
18:46 05.08.2024 (обновлено: 18:49 05.08.2024)
СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Министерство энергетики и транспорта Абхазии прокомментировало претензию инвестора, не прошедшего конкурсный отбор на реконструкцию аэропорта "Сухум".
Как уточнили в ведомстве, АО "Аэро Менеджмент" требует возмещения расходов на проведение работ по подготовке проектной документации.
Однако, по Соглашению с Камбином Абхазии от 27 октября 2023 года, обязательства по возмещению понесенных АО "Аэро Менеджмент" затрат берет на себя инвестор, прошедший конкурс — ООО "Инфраструктурное развитие".
Сроки и порядок компенсации обсуждаются.
Соглашение о реконструкции аэропорта имени Владислава Ардзинба было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное развитие" 27 октября прошлого года. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.