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"Осторожно, спойлер!": драма Николса "Байкеры" и книга "Нагори. Тоска по уходящему сезону"
"Осторожно, спойлер!": драма Николса "Байкеры" и книга "Нагори. Тоска по уходящему сезону"
Sputnik Абхазия
Новый выпуск передачи "Осторожно, спойлер!" предложит слушателям обсуждение драмы Джеффа Николса "Байкеры" в контексте творчества исполнителя её главной роли... 05.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-05T11:07+0300
2024-08-05T11:07+0300
2024-08-05T11:07+0300
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"Осторожно, спойлер!": драма Николса "Байкеры" и книга "Нагори. Тоска по уходящему сезону"
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": драма Николса "Байкеры" и книга "Нагори. Тоска по уходящему сезону"
Новый выпуск передачи "Осторожно, спойлер!" предложит слушателям обсуждение драмы Джеффа Николса "Байкеры" в контексте творчества исполнителя её главной роли Тома Харди. В первой части эпизода Ирина Турава поделится мнением о книге "Нагори. Тоска по уходящему сезону" Рёко Секигути.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , литература, кино, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , литература, кино, аудио
Новый выпуск передачи "Осторожно, спойлер!" предложит слушателям обсуждение драмы Джеффа Николса "Байкеры" в контексте творчества исполнителя её главной роли Тома Харди. В первой части эпизода Ирина Турава поделится мнением о книге "Нагори. Тоска по уходящему сезону" Рёко Секигути.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.