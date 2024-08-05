https://sputnik-abkhazia.ru/20240805/ostorozhno-spoyler-drama-nikolsa-baykery-i-kniga-nagori-toska-po-ukhodyaschemu-sezonu-1051859913.html

"Осторожно, спойлер!": драма Николса "Байкеры" и книга "Нагори. Тоска по уходящему сезону"

"Осторожно, спойлер!": драма Николса "Байкеры" и книга "Нагори. Тоска по уходящему сезону"

Sputnik Абхазия

Новый выпуск передачи "Осторожно, спойлер!" предложит слушателям обсуждение драмы Джеффа Николса "Байкеры" в контексте творчества исполнителя её главной роли... 05.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-05T11:07+0300

2024-08-05T11:07+0300

2024-08-05T11:07+0300

осторожно, спойлер!

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"Осторожно, спойлер!": драма Николса "Байкеры" и книга "Нагори. Тоска по уходящему сезону" Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": драма Николса "Байкеры" и книга "Нагори. Тоска по уходящему сезону"

Новый выпуск передачи "Осторожно, спойлер!" предложит слушателям обсуждение драмы Джеффа Николса "Байкеры" в контексте творчества исполнителя её главной роли Тома Харди. В первой части эпизода Ирина Турава поделится мнением о книге "Нагори. Тоска по уходящему сезону" Рёко Секигути.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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