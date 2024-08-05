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Взаимный интерес: Цыбулевская и Бганба о полевой практике студентов АГУ в Архызе
Взаимный интерес: Цыбулевская и Бганба о полевой практике студентов АГУ в Архызе
Sputnik Абхазия
Студенты АГУ 1 и 2 курсов специальности "Биология" прошли полевую практику на базе Северо-Кавказской государственной академии. Практика проходила в поселке... 05.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-05T17:55+0300
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Взаимный интерес: Цыбулевская и Бганба о полевой практике студентов АГУ в Архызе
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Цыбулевская и Бганба о полевой практике студентов АГУ в Архызе
Студенты АГУ 1 и 2 курсов специальности "Биология" прошли полевую практику на базе Северо-Кавказской государственной академии. Практика проходила в поселке Архыз Карачаево-Черкесской Республики. Организована она была в рамках сотрудничества двух вузов.Какие задачи стояли перед студентами, насколько успешно они справлялись с ними, насколько важен оказался этот опыт, а также каково значение сотрудничества нашего университета с другими вузами, об этом в эфире радио Sputnik рассказали преподаватель кафедры экологии Абхазского госуниверситета Майя Цыбулевская и студент третьего курса факультета биологии и биомедицины Эмир Бганба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, взаимный интерес, студенты, кчр, агу, аудио
подкасты, взаимный интерес, студенты, кчр, агу, аудио
Взаимный интерес: Цыбулевская и Бганба о полевой практике студентов АГУ в Архызе
17:55 05.08.2024 (обновлено: 17:56 05.08.2024)
Студенты АГУ 1 и 2 курсов специальности "Биология" прошли полевую практику на базе Северо-Кавказской государственной академии. Практика проходила в поселке Архыз Карачаево-Черкесской Республики. Организована она была в рамках сотрудничества двух вузов.
Какие задачи стояли перед студентами, насколько успешно они справлялись с ними, насколько важен оказался этот опыт, а также каково значение сотрудничества нашего университета с другими вузами, об этом в эфире радио Sputnik рассказали преподаватель кафедры экологии Абхазского госуниверситета Майя Цыбулевская и студент третьего курса факультета биологии и биомедицины Эмир Бганба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.