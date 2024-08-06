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Биография Рауля Лолуа

Биография Рауля Лолуа

Sputnik Абхазия

Рауль Лолуа родился 20 февраля 1976 года в Сухуме. В 2000 году окончил Сухумскую среднюю специальную школу милиции МВД по специальности "юрист... 06.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-06T19:04+0300

2024-08-06T19:04+0300

2024-08-06T19:04+0300

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Рауль Лолуа родился 20 февраля 1976 года в Сухуме. В 2000 году окончил Сухумскую среднюю специальную школу милиции МВД по специальности "юрист, оперативно-розыскная деятельность". В 2005 году Лолуа окончил филиал факультета психологии Московского социально-гуманитарного института ПАУ. В 2013 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте России по специальности "Государственное и муниципальное управление". Рауль Лолуа - ветеран Отечественной войны народа Абхазии, награжден Орденом Леона, медалью "За отвагу". В 1998 году в составе СОБР принимал участие в операции по ликвидации грузинских вооруженных формирований в Галском районе. В 2008 году руководил Антитеррористическим центром в Абхазии.В марте 2012 года был назначен начальником Центра специального назначения СГБ республики. С 2014 по 2015 годы был министром внутренних дел Абхазии, удостоен звания генерал-майора. В 2017 – 2022 годах Лолуа был депутатом Парламента шестого созыва. В январе 2024 года Лолуа был назначен исполняющим обязанности главы администрации Гудаутского района, но его кандидатура не была утверждена районным Собранием.

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