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Биография Сергея Шамба
Биография Сергея Шамба
Sputnik Абхазия
Сергей Шамба родился 15 марта 1951 года в Гудауте. В 1973 году окончил исторический факультет Тбилисского государственного педагогического института. 06.08.2024, Sputnik Абхазия
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Сергей Шамба родился 15 марта 1951 года в Гудауте. В 1973 году окончил исторический факультет Тбилисского государственного педагогического института. С 1976 по 1990 годы работал в Абхазском институте языка, литературы и истории научным сотрудником и ученым секретарем.В марте 1990 года был избран Председателем общественно-политического движения "Айдгылара", был членом Президиума Верховного Совета Абхазии. В разные промежутки времени с 1993 года занимал пост первого заместителя министра обороны Республики Абхазии, председателя Фонда культуры Республики Абхазия. С 1997 по 2004 годы был министром иностранных дел Абхазии. В июне 2004 года подал в отставку, выставив свою кандидатуру на пост президента Абхазии. В декабре 2004 года вновь назначен на должность министра иностранных дел. С февраля 2010 года по сентябрь 2011 — премьер-министр Республики Абхазия.В 2011 году вновь принял участие в президентских выборах и занял второе место.В июне 2020 года Сергей Шамба был назначен Секретарем Совбеза Абхазии.В августе 2024 года министром иностранных дел Абхазии.
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сергей шамба, абхазия, биографии
сергей шамба, абхазия, биографии

Биография Сергея Шамба

© Sputnik / Томас ТхайцукСергей Шамба
Сергей Шамба - Sputnik Абхазия, 1920, 06.08.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сергей Шамба родился 15 марта 1951 года в Гудауте.

В 1973 году окончил исторический факультет Тбилисского государственного педагогического института.
С 1976 по 1990 годы работал в Абхазском институте языка, литературы и истории научным сотрудником и ученым секретарем.

В марте 1990 года был избран Председателем общественно-политического движения "Айдгылара", был членом Президиума Верховного Совета Абхазии.
В разные промежутки времени с 1993 года занимал пост первого заместителя министра обороны Республики Абхазии, председателя Фонда культуры Республики Абхазия.
С 1997 по 2004 годы был министром иностранных дел Абхазии.
В июне 2004 года подал в отставку, выставив свою кандидатуру на пост президента Абхазии.
В декабре 2004 года вновь назначен на должность министра иностранных дел.

С февраля 2010 года по сентябрь 2011 — премьер-министр Республики Абхазия.
В 2011 году вновь принял участие в президентских выборах и занял второе место.

В июне 2020 года Сергей Шамба был назначен Секретарем Совбеза Абхазии.
В августе 2024 года министром иностранных дел Абхазии.
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