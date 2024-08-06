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Больше чем игры: Берзения рассказал о киберспорте в Абхазии
Больше чем игры: Берзения рассказал о киберспорте в Абхазии
Sputnik Абхазия
Призовой фонд турнира А-Major по Dota-2 составляет 200 тысяч рублей. 06.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-06T09:46+0300
2024-08-06T09:46+0300
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Турнир А-Major по Dota-2 пройдет в Абхазии в третий раз, рассказал в студии радио Sputnik руководитель отдела ВААК по работе с молодежью и физической культуре Валерий Берзения.В нем примет участие восемь команд по пять человек, которые в течение последнего года усиленно занимались, изучали игровые стратегии, улучшали свои навыки.Берзения уверен, что компьютерные игры перестали быть классическими и давно перешли на новый уровень. Киберспорт во многих странах мира признан официальным видом спорта и Олимпийский комитет рассматривает возможность включение этого направления в свою программу.Берзения видит большие перспективы для абхазской молодежи в киберспорте, который включены также в Игры БРИКС. Помимо этого, с возрастом киберспортсмены смогут стать тренерами, режиссерами или комментаторами.Прямые трансляции можно смотреть по ссылке.
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видео, мультимедиа, абхазия, спорт, видео
видео, мультимедиа, абхазия, спорт, видео
Больше чем игры: Берзения рассказал о киберспорте в Абхазии
09:46 06.08.2024 (обновлено: 11:35 06.08.2024)
Призовой фонд турнира А-Major по Dota-2 составляет 200 тысяч рублей.
Турнир А-Major по Dota-2 пройдет в Абхазии в третий раз, рассказал в студии радио Sputnik руководитель отдела ВААК по работе с молодежью и физической культуре Валерий Берзения.
В нем примет участие восемь команд по пять человек, которые в течение последнего года усиленно занимались, изучали игровые стратегии, улучшали свои навыки.
Берзения уверен, что компьютерные игры перестали быть классическими и давно перешли на новый уровень. Киберспорт во многих странах мира признан официальным видом спорта и Олимпийский комитет рассматривает возможность включение этого направления в свою программу.
Берзения видит большие перспективы для абхазской молодежи в киберспорте, который включены также в Игры БРИКС. Помимо этого, с возрастом киберспортсмены смогут стать тренерами, режиссерами или комментаторами.
Прямые трансляции можно смотреть по ссылке
.