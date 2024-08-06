https://sputnik-abkhazia.ru/20240806/bolshe-chem-igry-berzeniya-rasskazal-o-kibersporte-v-abkhazii-1051900707.html

Больше чем игры: Берзения рассказал о киберспорте в Абхазии

Больше чем игры: Берзения рассказал о киберспорте в Абхазии

Sputnik Абхазия

Призовой фонд турнира А-Major по Dota-2 составляет 200 тысяч рублей. 06.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-06T09:46+0300

2024-08-06T09:46+0300

2024-08-06T11:35+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

спорт

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/05/1051900805_0:94:3067:1819_1920x0_80_0_0_eb78797af357079a61ea7a26a53de4f9.jpg

Турнир А-Major по Dota-2 пройдет в Абхазии в третий раз, рассказал в студии радио Sputnik руководитель отдела ВААК по работе с молодежью и физической культуре Валерий Берзения.В нем примет участие восемь команд по пять человек, которые в течение последнего года усиленно занимались, изучали игровые стратегии, улучшали свои навыки.Берзения уверен, что компьютерные игры перестали быть классическими и давно перешли на новый уровень. Киберспорт во многих странах мира признан официальным видом спорта и Олимпийский комитет рассматривает возможность включение этого направления в свою программу.Берзения видит большие перспективы для абхазской молодежи в киберспорте, который включены также в Игры БРИКС. Помимо этого, с возрастом киберспортсмены смогут стать тренерами, режиссерами или комментаторами.Прямые трансляции можно смотреть по ссылке.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, спорт, видео