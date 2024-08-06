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Дети из Абхазии примут участие в III Международном детском культурном форуме
Дети из Абхазии примут участие в III Международном детском культурном форуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Дети из Абхазии примут участие в III Международном детском культурном форуме, который пройдет в Московском дворце пионеров с 22 по 24... 06.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Дети из Абхазии примут участие в III Международном детском культурном форуме, который пройдет в Московском дворце пионеров с 22 по 24 августа.Более 2000 талантливых ребят от 12 до 17 лет приедут в Москву, рассказала на пресс-конференции министр культуры России Ольга Любимова.В рамках форума пройдет более 60 мероприятий, включая мастер-классы, диалоги с выдающимися деятелями культуры, лекции, семинары, экскурсии.Кураторами выступят Сергей Безруков, Эдгард Запашный, Егор Дружинин, Дмитрий Бак, Елена Проничева, Гавриил Гордеев и Ольга Хомова.В работе третьего Детского культурного форума примет участие делегация из Абхазии в составе шестерых детей: студентов Сухумского государственного музыкальное училища им. А. Чичба – Хишба Елизавета, Ашуба Расима; Сухумского государственного училища культуры – Гвинджия Салли, Ашба Рада; Сухумского художественного училище им. А. Чачба – Шоуа Салима, Джонуа Арина.
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абхазия, россия, дети, культура
абхазия, россия, дети, культура
Дети из Абхазии примут участие в III Международном детском культурном форуме
11:00 06.08.2024 (обновлено: 17:10 06.08.2024)
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Дети из Абхазии примут участие в III Международном детском культурном форуме, который пройдет в Московском дворце пионеров с 22 по 24 августа.
Более 2000 талантливых ребят от 12 до 17 лет приедут в Москву, рассказала на пресс-конференции министр культуры России Ольга Любимова.
"Мы ждем наших маленьких друзей из Индии, Египта, Сербии, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии. Планируют участвовать ребята из Боснии и Герцеговины, Китая, Бразилии, Приднестровья, Сирии и Туркменистана, Узбекистана, Иордании и Ливии", — отметила Любимова.
В рамках форума пройдет более 60 мероприятий, включая мастер-классы, диалоги с выдающимися деятелями культуры, лекции, семинары, экскурсии.
Кураторами выступят Сергей Безруков, Эдгард Запашный, Егор Дружинин, Дмитрий Бак, Елена Проничева, Гавриил Гордеев и Ольга Хомова.
В работе третьего Детского культурного форума примет участие делегация из Абхазии в составе шестерых детей: студентов Сухумского государственного музыкальное училища им. А. Чичба – Хишба Елизавета, Ашуба Расима; Сухумского государственного училища культуры – Гвинджия Салли, Ашба Рада; Сухумского художественного училище им. А. Чачба – Шоуа Салима, Джонуа Арина.