https://sputnik-abkhazia.ru/20240806/deti-iz-abkhazii-primut-uchastie-v-iii-mezhdunarodnom-detskom-kulturnom-forume-1051909399.html

Дети из Абхазии примут участие в III Международном детском культурном форуме

Дети из Абхазии примут участие в III Международном детском культурном форуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Дети из Абхазии примут участие в III Международном детском культурном форуме, который пройдет в Московском дворце пионеров с 22 по 24... 06.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-06T11:00+0300

2024-08-06T11:00+0300

2024-08-06T17:10+0300

в абхазии

абхазия

россия

дети

культура

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/02/1037897578_0:119:3221:1930_1920x0_80_0_0_d289187800746b55df2d2e198cad6bc7.jpg

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Дети из Абхазии примут участие в III Международном детском культурном форуме, который пройдет в Московском дворце пионеров с 22 по 24 августа.Более 2000 талантливых ребят от 12 до 17 лет приедут в Москву, рассказала на пресс-конференции министр культуры России Ольга Любимова.В рамках форума пройдет более 60 мероприятий, включая мастер-классы, диалоги с выдающимися деятелями культуры, лекции, семинары, экскурсии.Кураторами выступят Сергей Безруков, Эдгард Запашный, Егор Дружинин, Дмитрий Бак, Елена Проничева, Гавриил Гордеев и Ольга Хомова.В работе третьего Детского культурного форума примет участие делегация из Абхазии в составе шестерых детей: студентов Сухумского государственного музыкальное училища им. А. Чичба – Хишба Елизавета, Ашуба Расима; Сухумского государственного училища культуры – Гвинджия Салли, Ашба Рада; Сухумского художественного училище им. А. Чачба – Шоуа Салима, Джонуа Арина.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, дети, культура