Двое граждан России задержаны за сбыт наркотиков в Абхазии
18:30 06.08.2024 (обновлено: 20:19 06.08.2024)
© Sputnik / Алексей ФилипповОбвиняемый в наручниках в Басманном суде Москвы
© Sputnik / Алексей Филиппов
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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Двое граждан России задержаны по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотиков в особо крупном размере.
Об этом "Апсныпресс" рассказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии Астамур Пачалия.
Виталий Мязин и Виктория Киселева приобрели наркотики в Санкт-Петербурге и делали тайные закладки в Новом Афоне, фотографии мест с закладками отправляли в WhatsApp абоненту под псевдонимом "Вася".
У Мязина при досмотре обнаружили 9,653 грамма, еще 19 закладок он успел сделать в Новом Афоне, у Киселевой при себе было 4,946 грамма, в селе Анхуа она оставила 15 закладок.
Общая масса изъятого метадона — 68,569 грамма.
Задержанные отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Возбуждено уголовное дело.
Об этом "Апсныпресс" рассказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии Астамур Пачалия.
Виталий Мязин и Виктория Киселева приобрели наркотики в Санкт-Петербурге и делали тайные закладки в Новом Афоне, фотографии мест с закладками отправляли в WhatsApp абоненту под псевдонимом "Вася".
У Мязина при досмотре обнаружили 9,653 грамма, еще 19 закладок он успел сделать в Новом Афоне, у Киселевой при себе было 4,946 грамма, в селе Анхуа она оставила 15 закладок.
Общая масса изъятого метадона — 68,569 грамма.
Задержанные отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Возбуждено уголовное дело.