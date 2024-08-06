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Двое граждан России задержаны за сбыт наркотиков в Абхазии
Двое граждан России задержаны за сбыт наркотиков в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Двое граждан России задержаны по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотиков в особо крупном... 06.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Двое граждан России задержаны по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотиков в особо крупном размере.Об этом "Апсныпресс" рассказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии Астамур Пачалия.Виталий Мязин и Виктория Киселева приобрели наркотики в Санкт-Петербурге и делали тайные закладки в Новом Афоне, фотографии мест с закладками отправляли в WhatsApp абоненту под псевдонимом "Вася".У Мязина при досмотре обнаружили 9,653 грамма, еще 19 закладок он успел сделать в Новом Афоне, у Киселевой при себе было 4,946 грамма, в селе Анхуа она оставила 15 закладок. Общая масса изъятого метадона — 68,569 грамма.Задержанные отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Возбуждено уголовное дело.
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мвд абхазии, наркотики, абхазия, россия
мвд абхазии, наркотики, абхазия, россия

Двое граждан России задержаны за сбыт наркотиков в Абхазии

18:30 06.08.2024 (обновлено: 20:19 06.08.2024)
© Sputnik / Алексей ФилипповОбвиняемый в наручниках в Басманном суде Москвы
Обвиняемый в наручниках в Басманном суде Москвы - Sputnik Абхазия, 1920, 06.08.2024
© Sputnik / Алексей Филиппов
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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Двое граждан России задержаны по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Об этом "Апсныпресс" рассказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии Астамур Пачалия.

Виталий Мязин и Виктория Киселева приобрели наркотики в Санкт-Петербурге и делали тайные закладки в Новом Афоне, фотографии мест с закладками отправляли в WhatsApp абоненту под псевдонимом "Вася".

У Мязина при досмотре обнаружили 9,653 грамма, еще 19 закладок он успел сделать в Новом Афоне, у Киселевой при себе было 4,946 грамма, в селе Анхуа она оставила 15 закладок.

Общая масса изъятого метадона — 68,569 грамма.

Задержанные отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Возбуждено уголовное дело.
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