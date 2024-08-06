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ГАИ Абхазии предупредила водителей маршрутных такси о санкциях за нарушение ПДД
ГАИ Абхазии предупредила водителей маршрутных такси о санкциях за нарушение ПДД
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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Руководство Госавтоинспекции Абхазии провело разъяснительную беседу о необходимости соблюдения правил дорожного движения с водителями... 06.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-06T09:35+0300
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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Руководство Госавтоинспекции Абхазии провело разъяснительную беседу о необходимости соблюдения правил дорожного движения с водителями маршрутных такси, сообщает МВД Абхазии. Как отметил врио начальника ГАИ Дамей Авидзба, автотранспорт злостных нарушителей могут изъять и поставить на штрафплощадку, а водителей отправить на пересдачу экзамена на право управления транспортом. Авидзба отметил, что в прошлом месяце на дорогах Абхазии в результате ДТП погибло 10 человек. Это беспрецедентный случай за последние 30 лет. “А за последние 30 лет (на дорогах Абхазии - прим.) погибло 1700 человек. Во время Отечественной войны народа Абхазии погибло 1800 человек (участников войны - прим.). Но они знали, за что они погибают. А сейчас мы за что погибаем?” - подчеркнул Авидзба. Как сообщает пресс-служба МВД, сотрудники Госавтоинспекции будут проводить разъяснительные беседы на регулярной основе.
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абхазия, гаи, мвд абхазии
абхазия, гаи, мвд абхазии
ГАИ Абхазии предупредила водителей маршрутных такси о санкциях за нарушение ПДД
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Руководство Госавтоинспекции Абхазии провело разъяснительную беседу о необходимости соблюдения правил дорожного движения с водителями маршрутных такси, сообщает МВД Абхазии.
Как отметил врио начальника ГАИ Дамей Авидзба, автотранспорт злостных нарушителей могут изъять и поставить на штрафплощадку, а водителей отправить на пересдачу экзамена на право управления транспортом.
"На сегодняшний день 190 машин стоят у нас на штрафплощадке. Водители были в алкогольном или наркотическом опьянении. Вас тоже предупреждаю, что за теми людьми, которые нарушают, мы будем ставить машину, или сотрудников милиции в гражданке будем сажать в ваши машины, и они будут фиксировать нарушения", – сказал врио начальника ГАИ Дамей Авидзба.
Авидзба отметил, что в прошлом месяце на дорогах Абхазии в результате ДТП погибло 10 человек. Это беспрецедентный случай за последние 30 лет.
“А за последние 30 лет (на дорогах Абхазии - прим.) погибло 1700 человек. Во время Отечественной войны народа Абхазии погибло 1800 человек (участников войны - прим.). Но они знали, за что они погибают. А сейчас мы за что погибаем?” - подчеркнул Авидзба.
Как сообщает пресс-служба МВД, сотрудники Госавтоинспекции будут проводить разъяснительные беседы на регулярной основе.