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Глава Минпросвещения России пригласил абхазских школьников на столетие "Артека"

Глава Минпросвещения России пригласил абхазских школьников на столетие "Артека"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов встретился с абхазскими школьниками, которые вернулись из "Артека". 06.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов встретился с абхазскими школьниками, которые вернулись из "Артека". Он пригласил детей в следующем году на празднование столетия "Артека". Во вторник 6 августа министр просвещения России Сергей Кравцов посетил Гагрскую школу №2 имени Виталия Попкова. Российского коллегу сопровождал глава Минпросвещения Абхазии Инал Габлия и замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба. Кравцов вручил букет заслуженному педагогу Абхазии Аделаиде Капба, проработавшей в школе более 70 лет, и поздравил ее с прошедшим днем рождения. Ученики школы провели гостям экскурсию по музею Боевой и трудовой славы. Гагрская школа №2 построена в 1904 году принцем Александром Ольденбургским, и изначально была церковно-приходской школой. Капитальный ремонт и реставрацию провели здесь в 2012 году за счет средств Алексея Ткачева, в тот период губернатора Краснодарского края.

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