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Глава Минпросвещения России пригласил абхазских школьников на столетие "Артека"
Глава Минпросвещения России пригласил абхазских школьников на столетие "Артека"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов встретился с абхазскими школьниками, которые вернулись из "Артека". 06.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов встретился с абхазскими школьниками, которые вернулись из "Артека". Он пригласил детей в следующем году на празднование столетия "Артека". Во вторник 6 августа министр просвещения России Сергей Кравцов посетил Гагрскую школу №2 имени Виталия Попкова. Российского коллегу сопровождал глава Минпросвещения Абхазии Инал Габлия и замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба. Кравцов вручил букет заслуженному педагогу Абхазии Аделаиде Капба, проработавшей в школе более 70 лет, и поздравил ее с прошедшим днем рождения. Ученики школы провели гостям экскурсию по музею Боевой и трудовой славы. Гагрская школа №2 построена в 1904 году принцем Александром Ольденбургским, и изначально была церковно-приходской школой. Капитальный ремонт и реставрацию провели здесь в 2012 году за счет средств Алексея Ткачева, в тот период губернатора Краснодарского края.
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образование, абхазия, россия, дети
образование, абхазия, россия, дети
Глава Минпросвещения России пригласил абхазских школьников на столетие "Артека"
20:00 06.08.2024 (обновлено: 20:10 06.08.2024) СУХУМ, 6 авг - Sputnik.
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов встретился
с абхазскими школьниками, которые вернулись из "Артека".
Он пригласил детей в следующем году на празднование столетия "Артека".
"Мы с Иналом Соломоновичем (глава Минпроса Абхазии - прим.) обсудили, чтобы как можно больше детей из Республики Абхазия могли посетить и "Артек", и "Орленок", и "Смену", крупные федеральные центры. У нас активное взаимодействие с Абхазией, и мы заинтересованы в сотрудничестве и в обмене", — отметил Кравцов.
Во вторник 6 августа министр просвещения России Сергей Кравцов посетил Гагрскую школу №2 имени Виталия Попкова.
Российского коллегу сопровождал глава Минпросвещения Абхазии Инал Габлия и замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.
Кравцов вручил букет заслуженному педагогу Абхазии Аделаиде Капба, проработавшей в школе более 70 лет, и поздравил ее с прошедшим днем рождения.
Ученики школы провели гостям экскурсию по музею Боевой и трудовой славы.
Гагрская школа №2 построена в 1904 году принцем Александром Ольденбургским, и изначально была церковно-приходской школой. Капитальный ремонт и реставрацию провели здесь в 2012 году за счет средств Алексея Ткачева, в тот период губернатора Краснодарского края.