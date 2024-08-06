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Хибба рассказал, что дает участие в "Летнем институте"

Хибба рассказал, что дает участие в "Летнем институте"

Sputnik Абхазия

Делегация из Абхазия принимает участие в международном проекте "Летний институт", который проходит в Москве на базе Российского государственного гуманитарного... 06.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-06T14:53+0300

2024-08-06T14:53+0300

2024-08-06T14:53+0300

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Хибба рассказал, что дает участие в "Летнем институте" Sputnik Абхазия Хибба рассказал, что дает участие в "Летнем институте"

Делегация из Абхазия принимает участие в международном проекте "Летний институт", который проходит в Москве на базе Российского государственного гуманитарного университета. Цель проекта – знакомство с современной научно-образовательной средой России, активизация международного сотрудничества в этой сфере. Какие мероприятия проходят в рамках "Летнего института", какой интерес они вызывают у исследователей и преподавателей, в эфире радио Sputnik рассказал участник проекта, аспирант Абхазского государственного университета Даур Хибба.Практическим продолжением проекта "Летний институт" могут стать публикации участников в различных научных российских изданиях, посещение форумов, конференций, работа в архивах, сказал Хибба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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