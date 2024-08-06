https://sputnik-abkhazia.ru/20240806/lakerbaya-o-zakone-po-sotsobsluzhivaniyu-grazhdan-chetko-prorabotan-i-razzhevan-1051896919.html
Лакербая о законе по соцобслуживанию граждан: четко проработан и разжеван
Лакербая о законе по соцобслуживанию граждан: четко проработан и разжеван
Sputnik Абхазия
Закон об основах социального обслуживания, принятый в окончательном чтении Парламентом, его главные аспекты, в эфире радио Sputnik прокомментировал депутат... 06.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-06T11:14+0300
2024-08-06T11:14+0300
2024-08-06T11:14+0300
радио
абхазия
законодательство
обслуживание
защита
права
подкасты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/05/1051897070_0:0:725:409_1920x0_80_0_0_0977db390a03d924ee5aaa13a126e625.jpg
Лакербая о законе по соцобслуживанию граждан: четко проработан и разжеван
Sputnik Абхазия
Лакербая о законе по соцобслуживанию граждан: четко проработан и разжеван
Закон об основах соцобслуживания, принятый в окончательном чтении Парламентом, его главные аспекты в эфире радио Sputnik прокомментировал депутат Леонид Лакербая.Социальное обслуживание граждан Абхазии будет регулироваться законом об основах соцобслуживания, принятом в окончательном чтении депутатами Парламента.Документ направлен на обеспечение и защиту прав граждан (семей) на социальное обслуживание, на повышение его качества, доступности, безопасности и эффективности.Данный закон идет в рамках гармонизации законодательства Абхазии и Российской Федерации, пояснил депутат. Он отметил, что по сей день фактически отсутствует закон, который регулирует отношения в области социального обслуживания граждан в Абхазии. Данный же закон вводит основные понятия и принципы социального обслуживания."Это комплекс мер, который принимается с целью преодоления трудной жизненной ситуации. Расписано в чем трудность состоит. Закон четко проработан и разжеван, что дает ответы на все вопросы, которые могут возникнуть в сфере социального обслуживания", - сказал Лакербая.Он отметил, что если наше государство декларирует себя, как социально ориентированнное, то данный закон накладывает большой объем работы на исполнительные органы. По его словам, определен важный показатель среднего дохода, по которому гражданин может иметь либо не может иметь бесплатное социальное обслуживание.Закон об основах социального обслуживания вступает в силу в Абхазии с 2025 года.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/05/1051897070_104:0:725:466_1920x0_80_0_0_c03515ab7ede46bb0f42cc8e8d6b6c40.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, законодательство, обслуживание, защита, права, подкасты, аудио
абхазия, законодательство, обслуживание, защита, права, подкасты, аудио
Лакербая о законе по соцобслуживанию граждан: четко проработан и разжеван
Закон об основах социального обслуживания, принятый в окончательном чтении Парламентом, его главные аспекты, в эфире радио Sputnik прокомментировал депутат Леонид Лакербая.
Закон об основах соцобслуживания, принятый в окончательном чтении Парламентом, его главные аспекты в эфире радио Sputnik прокомментировал депутат Леонид Лакербая.
Социальное обслуживание граждан Абхазии будет регулироваться законом об основах соцобслуживания, принятом в окончательном чтении депутатами Парламента.
Документ направлен на обеспечение и защиту прав граждан (семей) на социальное обслуживание, на повышение его качества, доступности, безопасности и эффективности.
Данный закон идет в рамках гармонизации законодательства Абхазии и Российской Федерации, пояснил депутат. Он отметил, что по сей день фактически отсутствует закон, который регулирует отношения в области социального обслуживания граждан в Абхазии. Данный же закон вводит основные понятия и принципы социального обслуживания.
"Это комплекс мер, который принимается с целью преодоления трудной жизненной ситуации. Расписано в чем трудность состоит. Закон четко проработан и разжеван, что дает ответы на все вопросы, которые могут возникнуть в сфере социального обслуживания", - сказал Лакербая.
Он отметил, что если наше государство декларирует себя, как социально ориентированнное, то данный закон накладывает большой объем работы на исполнительные органы. По его словам, определен важный показатель среднего дохода, по которому гражданин может иметь либо не может иметь бесплатное социальное обслуживание.
Закон об основах социального обслуживания вступает в силу в Абхазии с 2025 года.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.