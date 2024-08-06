https://sputnik-abkhazia.ru/20240806/lakerbaya-o-zakone-po-sotsobsluzhivaniyu-grazhdan-chetko-prorabotan-i-razzhevan-1051896919.html

Лакербая о законе по соцобслуживанию граждан: четко проработан и разжеван

Лакербая о законе по соцобслуживанию граждан: четко проработан и разжеван

Sputnik Абхазия

Закон об основах социального обслуживания, принятый в окончательном чтении Парламентом, его главные аспекты, в эфире радио Sputnik прокомментировал депутат... 06.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-06T11:14+0300

2024-08-06T11:14+0300

2024-08-06T11:14+0300

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Лакербая о законе по соцобслуживанию граждан: четко проработан и разжеван Sputnik Абхазия Лакербая о законе по соцобслуживанию граждан: четко проработан и разжеван

Закон об основах соцобслуживания, принятый в окончательном чтении Парламентом, его главные аспекты в эфире радио Sputnik прокомментировал депутат Леонид Лакербая.Социальное обслуживание граждан Абхазии будет регулироваться законом об основах соцобслуживания, принятом в окончательном чтении депутатами Парламента.Документ направлен на обеспечение и защиту прав граждан (семей) на социальное обслуживание, на повышение его качества, доступности, безопасности и эффективности.Данный закон идет в рамках гармонизации законодательства Абхазии и Российской Федерации, пояснил депутат. Он отметил, что по сей день фактически отсутствует закон, который регулирует отношения в области социального обслуживания граждан в Абхазии. Данный же закон вводит основные понятия и принципы социального обслуживания."Это комплекс мер, который принимается с целью преодоления трудной жизненной ситуации. Расписано в чем трудность состоит. Закон четко проработан и разжеван, что дает ответы на все вопросы, которые могут возникнуть в сфере социального обслуживания", - сказал Лакербая.Он отметил, что если наше государство декларирует себя, как социально ориентированнное, то данный закон накладывает большой объем работы на исполнительные органы. По его словам, определен важный показатель среднего дохода, по которому гражданин может иметь либо не может иметь бесплатное социальное обслуживание.Закон об основах социального обслуживания вступает в силу в Абхазии с 2025 года.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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