https://sputnik-abkhazia.ru/20240806/minek-abkhazii-otvetil-na-pretenziyu-potentsialnogo-investora-rekonstruktsii-aeroporta-1051909241.html

Минэк Абхазии ответил на претензию потенциального инвестора реконструкции аэропорта

Минэк Абхазии ответил на претензию потенциального инвестора реконструкции аэропорта

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Информация о недобросовестности абхазской стороны в выборе инвестора для проекта реконструкции аэропорта "Сухум" не соответствует... 06.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-06T14:30+0300

2024-08-06T14:30+0300

2024-08-06T17:07+0300

в абхазии

министерство экономики

экономика

абхазия

аэропорт

сухумский аэропорт

россия

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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Информация о недобросовестности абхазской стороны в выборе инвестора для проекта реконструкции аэропорта "Сухум" не соответствует действительности.Минэкономики Абхазии прокомментировало претензии АО "Аэро менеджмент" (ранее АО "Дарт") о возмещении расходов на подготовку проектной документации для реконструкции воздушной гавани.▪️Между Минэком Абхазии и АО "Дарт" в апреле 2022 года было подписано соглашение о намерениях по реализации проекта реконструкции аэропорта "Сухум" без привлечения третьих лиц к сотрудничеству.▪️РУП Аэропорт и АО "Дарт" проводили работы по разработке проектной документации в рамках Агентского договора и договора займа,.▪️АО "Дарт" участвовало в разработке проекта Межправительственного соглашения между Абхазией и Россией.▪️Соглашение между Правительствами Абхазии и России об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по реконструкции аэропорта "Сухум" было подписано 14 июня 2023 года и ратифицировано 26 июля. В целях его соблюдения был утвержден порядок определения инвестора, состав комиссии по отбору и основные положения Соглашения о государственно-частном партнерстве.▪️В конкурсе, который проходил в сентябре 2023 года, участвовали три претендента, в том числе АО "Дарт" и ООО "Инфраструктурное развитие".▪️По итогам инвестором стало "Инфраструктурное развитие", с которым 27 октября 2023 года было подписано Соглашение, в рамках которого ООО взяло на себя обязательства по компенсации расходов на разработку проектной документации перед АО "Дарт".▪️В январе 2024 года стало известно, что АО "Дарт" переименовано в АО "Аэро менеджмент".▪️В Минэке объяснили, что полномочия в сфере транспорта переданы Министерству энергетики и транспорта республики, и именно оно определяет порядок и сроки компенсации расходов АО "Аэро менеджмент".

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министерство экономики, экономика, абхазия, аэропорт, сухумский аэропорт, россия