Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240806/minek-abkhazii-otvetil-na-pretenziyu-potentsialnogo-investora-rekonstruktsii-aeroporta-1051909241.html
Минэк Абхазии ответил на претензию потенциального инвестора реконструкции аэропорта
Минэк Абхазии ответил на претензию потенциального инвестора реконструкции аэропорта
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Информация о недобросовестности абхазской стороны в выборе инвестора для проекта реконструкции аэропорта "Сухум" не соответствует... 06.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-06T14:30+0300
2024-08-06T17:07+0300
в абхазии
министерство экономики
экономика
абхазия
аэропорт
сухумский аэропорт
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101349/88/1013498871_0:200:1921:1280_1920x0_80_0_0_92fce795a46198d4eddf18d19bcc4840.jpg
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Информация о недобросовестности абхазской стороны в выборе инвестора для проекта реконструкции аэропорта "Сухум" не соответствует действительности.Минэкономики Абхазии прокомментировало претензии АО "Аэро менеджмент" (ранее АО "Дарт") о возмещении расходов на подготовку проектной документации для реконструкции воздушной гавани.▪️Между Минэком Абхазии и АО "Дарт" в апреле 2022 года было подписано соглашение о намерениях по реализации проекта реконструкции аэропорта "Сухум" без привлечения третьих лиц к сотрудничеству.▪️РУП Аэропорт и АО "Дарт" проводили работы по разработке проектной документации в рамках Агентского договора и договора займа,.▪️АО "Дарт" участвовало в разработке проекта Межправительственного соглашения между Абхазией и Россией.▪️Соглашение между Правительствами Абхазии и России об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по реконструкции аэропорта "Сухум" было подписано 14 июня 2023 года и ратифицировано 26 июля. В целях его соблюдения был утвержден порядок определения инвестора, состав комиссии по отбору и основные положения Соглашения о государственно-частном партнерстве.▪️В конкурсе, который проходил в сентябре 2023 года, участвовали три претендента, в том числе АО "Дарт" и ООО "Инфраструктурное развитие".▪️По итогам инвестором стало "Инфраструктурное развитие", с которым 27 октября 2023 года было подписано Соглашение, в рамках которого ООО взяло на себя обязательства по компенсации расходов на разработку проектной документации перед АО "Дарт".▪️В январе 2024 года стало известно, что АО "Дарт" переименовано в АО "Аэро менеджмент".▪️В Минэке объяснили, что полномочия в сфере транспорта переданы Министерству энергетики и транспорта республики, и именно оно определяет порядок и сроки компенсации расходов АО "Аэро менеджмент".
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101349/88/1013498871_90:0:1797:1280_1920x0_80_0_0_3949fe6cbdf4ddef2a3d55f9bb2c2f58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
министерство экономики, экономика, абхазия, аэропорт, сухумский аэропорт, россия
министерство экономики, экономика, абхазия, аэропорт, сухумский аэропорт, россия

Минэк Абхазии ответил на претензию потенциального инвестора реконструкции аэропорта

14:30 06.08.2024 (обновлено: 17:07 06.08.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукАэропорт "Сухум" им. В.Г. Ардзинба
Аэропорт Сухум им. В.Г. Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 06.08.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Информация о недобросовестности абхазской стороны в выборе инвестора для проекта реконструкции аэропорта "Сухум" не соответствует действительности.
Минэкономики Абхазии прокомментировало претензии АО "Аэро менеджмент" (ранее АО "Дарт") о возмещении расходов на подготовку проектной документации для реконструкции воздушной гавани.
▪️Между Минэком Абхазии и АО "Дарт" в апреле 2022 года было подписано соглашение о намерениях по реализации проекта реконструкции аэропорта "Сухум" без привлечения третьих лиц к сотрудничеству.
▪️РУП Аэропорт и АО "Дарт" проводили работы по разработке проектной документации в рамках Агентского договора и договора займа,.
▪️АО "Дарт" участвовало в разработке проекта Межправительственного соглашения между Абхазией и Россией.
▪️Соглашение между Правительствами Абхазии и России об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по реконструкции аэропорта "Сухум" было подписано 14 июня 2023 года и ратифицировано 26 июля. В целях его соблюдения был утвержден порядок определения инвестора, состав комиссии по отбору и основные положения Соглашения о государственно-частном партнерстве.
▪️В конкурсе, который проходил в сентябре 2023 года, участвовали три претендента, в том числе АО "Дарт" и ООО "Инфраструктурное развитие".
▪️По итогам инвестором стало "Инфраструктурное развитие", с которым 27 октября 2023 года было подписано Соглашение, в рамках которого ООО взяло на себя обязательства по компенсации расходов на разработку проектной документации перед АО "Дарт".
▪️В январе 2024 года стало известно, что АО "Дарт" переименовано в АО "Аэро менеджмент".
▪️В Минэке объяснили, что полномочия в сфере транспорта переданы Министерству энергетики и транспорта республики, и именно оно определяет порядок и сроки компенсации расходов АО "Аэро менеджмент".
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0