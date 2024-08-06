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Назначен министр иностранных дел Абхазии
Назначен министр иностранных дел Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Сергей Шамба назначен министром иностранных дел Абхазии указом президента Аслана Бжания. 06.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-06T17:01+0300
2024-08-06T17:01+0300
2024-08-06T17:02+0300
в абхазии
сергей шамба
абхазия
мид абхазии
аслан бжания
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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Сергей Шамба назначен министром иностранных дел Абхазии указом президента Аслана Бжания.Впервые главой внешнеполитического ведомства Абхазии он стал в 1997 году и занимал пост до 2004 года. Во второй раз — с 2004 по 2010 годы.
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сергей шамба, абхазия, мид абхазии, аслан бжания
сергей шамба, абхазия, мид абхазии, аслан бжания
Назначен министр иностранных дел Абхазии
17:01 06.08.2024 (обновлено: 17:02 06.08.2024)
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Сергей Шамба назначен министром иностранных дел Абхазии указом президента Аслана Бжания.
Шамба занимал должность секретаря Собвеза с июля 2020 года.
Впервые главой внешнеполитического ведомства Абхазии он стал в 1997 году и занимал пост до 2004 года. Во второй раз — с 2004 по 2010 годы.