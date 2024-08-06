https://sputnik-abkhazia.ru/20240806/naznachen-ministr-inostrannykh-del-abkhazii-1051909008.html

Назначен министр иностранных дел Абхазии

Назначен министр иностранных дел Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Сергей Шамба назначен министром иностранных дел Абхазии указом президента Аслана Бжания. 06.08.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сергей шамба

абхазия

мид абхазии

аслан бжания

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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Сергей Шамба назначен министром иностранных дел Абхазии указом президента Аслана Бжания.Впервые главой внешнеполитического ведомства Абхазии он стал в 1997 году и занимал пост до 2004 года. Во второй раз — с 2004 по 2010 годы.

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сергей шамба, абхазия, мид абхазии, аслан бжания