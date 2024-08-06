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Назначен Секретарь Совбеза Абхазии
Назначен Секретарь Совбеза Абхазии
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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Секретарем Совбеза Абхазии назначен Рауль Лолуа. Указ подписан президентом Асланом Бжания. 06.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-06T17:03+0300
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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Секретарем Совбеза Абхазии назначен Рауль Лолуа. Указ подписан президентом Асланом Бжания.В 2008 году руководил Антитеррористическим центром, который совместно с российскими войсками выполнял операцию по принуждению Грузии к миру.В январе 2024 года Лолуа был назначен на пост и.о. главы Гудаутского района. Его кандидатуру не утвердило районное Собрание.
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рауль лолуа, абхазия, совет безопасности абхазии, политика, аслан бжания
рауль лолуа, абхазия, совет безопасности абхазии, политика, аслан бжания
Назначен Секретарь Совбеза Абхазии
17:03 06.08.2024 (обновлено: 17:04 06.08.2024)
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Секретарем Совбеза Абхазии назначен Рауль Лолуа. Указ подписан президентом Асланом Бжания.
Лолуа с 2017 по 2022 годы был депутатом шестого созыва Парламента Абхазии. С 2014 по 2015 годы занимал должность министра внутренних дел.
В 2008 году руководил Антитеррористическим центром, который совместно с российскими войсками выполнял операцию по принуждению Грузии к миру.
В январе 2024 года Лолуа был назначен на пост и.о. главы Гудаутского района. Его кандидатуру не утвердило районное Собрание.