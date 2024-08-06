https://sputnik-abkhazia.ru/20240806/naznachen-sekretar-sovbeza-abkhazii-1051909109.html

Назначен Секретарь Совбеза Абхазии

Назначен Секретарь Совбеза Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Секретарем Совбеза Абхазии назначен Рауль Лолуа. Указ подписан президентом Асланом Бжания. 06.08.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

рауль лолуа

абхазия

совет безопасности абхазии

политика

аслан бжания

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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Секретарем Совбеза Абхазии назначен Рауль Лолуа. Указ подписан президентом Асланом Бжания.В 2008 году руководил Антитеррористическим центром, который совместно с российскими войсками выполнял операцию по принуждению Грузии к миру.В январе 2024 года Лолуа был назначен на пост и.о. главы Гудаутского района. Его кандидатуру не утвердило районное Собрание.

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рауль лолуа, абхазия, совет безопасности абхазии, политика, аслан бжания