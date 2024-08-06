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Такие обстоятельства: Берзения о киберспорте в Абхазии

Такие обстоятельства: Берзения о киберспорте в Абхазии

Sputnik Абхазия

О том, как Абхазская лига официально стала участницей в известной компьютерной игре и перспективах киберспорта в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал... 06.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-06T13:01+0300

2024-08-06T13:01+0300

2024-08-06T13:01+0300

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Берзения о киберспорте в Абхазии: не всем быть юристами и экономистами Sputnik Абхазия Берзения о киберспорте в Абхазии: не всем быть юристами и экономистами

Турнир А-Major по Dota-2 проходит в Абхазии во второй раз с 5 по 11 августа, рассказал в студии радио Sputnik руководитель отдела ВААК по работе с молодежью и физической культуре Валерий Берзения.В нем принимают участие восемь команд по пять человек, которые в течение последнего года усиленно занимались, изучали игровые стратегии, улучшали свои навыки. Призовой фонд турнира А-Major по Dota-2 составляет 200 тысяч рублей. Абхазская лига "A-MAJOR" официально зарегистрирована в многопользовательской командной компьютерной игре DOTA-2.Берзения уверен, что компьютерные игры перестали быть классическими и давно перешли на новый уровень. Киберспорт во многих странах мира признан официальным видом спорта и Олимпийский комитет рассматривает возможность включение этого направления в свою программу.Берзения видит большие перспективы для абхазской молодежи в киберспорте, который включены также в Игры БРИКС. Помимо этого, с возрастом киберспортсмены смогут стать тренерами, режиссерами или комментаторами.Полная версия беседы в аудиофайле выше.DOTA-2 - это компьютерная командная многопользовательская игра, в которой принимают участие две команды по пять человек. По ходу матча игроки сражаются с соперниками, а также с вражескими и нейтральными "крипами". В Dota нет разделения на раунды и даже временных рамок. Игра может длиться от 15 минут до нескольких часов, но в среднем занимает чуть меньше часа. Игра отличается и крупными призовыми фондами. Так, например, рекорд киберспорта был установлен в 2021 году, когда команды разыграли 40 миллионов долларов

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