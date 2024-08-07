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Барциц SwimSukhum2024: интерес к событию есть

Барциц SwimSukhum2024: интерес к событию есть

Sputnik Абхазия

О подготовке к соревнованиям SwimSukhum2024, о том, что входит в программу состязаний и кто примет в них участие, в эфире радио Sputnik рассказал, глава... 07.08.2024, Sputnik Абхазия

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Барциц о SwimSukhum2024: интерес к событию есть Sputnik Абхазия Барциц о SwimSukhum2024: интерес к событию есть

10 августа в Сухуме состоятся соревнования SwimSukhum2024. Старт будет дан с причала "Апра" в 08:00. Финишировать участники будут на пляже MarNero примерно в 09:30.Затем начнутся заплывы на 100 и 200 метров для детей и два заплыва по 500 метров для подростков от 10 до 14 и от 14 до 16 лет, а также заявлены две взрослые дистанции — на 500 и 1000 метров.Впервые в этом году участие в заплыве будет платным. Все вырученные средства будут направлены на лечение Фридонны Авидзба, у которой выявлен острый лимфобластный лейкоз. По словам главы Федерации триатлона Абхазии Бориса Барциц безопасность во время заплыва самое главное. Все необходимые плавсредства есть, но нужны волонтеры на сапах, которые будут следить за ситуацией на воде, отметил он."Интерес к событию есть. В этом году призовой фонд составит 200 тысяч рублей. Уже около 200 заявок, среди них есть фамилии спортсменов из России". – сказал Барциц.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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