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Куджба о Пицундском фестивале: подарил множество ярких и запоминающихся впечатлений

Куджба о Пицундском фестивале: подарил множество ярких и запоминающихся впечатлений

Sputnik Абхазия

Об итогах Пицундского международного музыкального фестиваля в эфире радио Sputnik рассказал художественный руководитель фестиваля Барас Куджба. 07.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-07T13:22+0300

2024-08-07T13:22+0300

2024-08-07T13:22+0300

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Куджба о Пицундском фестивале: подарил множество ярких и запоминающихся впечатлений Sputnik Абхазия Куджба о Пицундском фестивале: подарил множество ярких и запоминающихся впечатлений

Завершился Международный музыкальный Пицундский фестиваль, окончание которого было ознаменовано грандиозным концертом в стенах Патриаршего собора. Артисты из семи стран представили зрителям 24 номера — инструментальные, вокальные и хоровые композиции. Фестиваль проходил с 29 июля по 3 августа. За это время артисты сыграли девять концертов.На фестивале было собрано 1 миллион 200 тысяч рублей. Эти средства пойдут на приобретение светового оборудования для концертного зала в Пицундском храме.По словам органаизатора фестиваля Бараса Куджба, каждый артист выложился на все 100 % и все выступления были яркими и запоминающимися." К нам приехали очень высокого уровня артисты, многие из них лауреаты известных конкурсов и состоявшиеся исполнители. Многие из них выступают на сцене Московской филармонии, в Большом театре, и многих других театрах России. На мой взгляд, все номера и выступления были очень яркие и выделить что-то было бы несправедливо", - сказал Куджба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.В сентябре выйдет документальный фильм о Втором Пицундском фестивале.

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