https://sputnik-abkhazia.ru/20240807/naznachen-novyy-predsedatel-sgb-abkhazii-1051928709.html

Назначен новый председатель СГБ Абхазии

Назначен новый председатель СГБ Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Дмитрий Кучуберия назначен председателем Службы государственной безопасности Абхазии, сообщает пресс-служба президента республики. 07.08.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Дмитрий Кучуберия назначен председателем Службы государственной безопасности Абхазии, сообщает пресс-служба президента республики. Указ о назначении подписал глава государства Аслан Бжания. Кучуберия работает в органах госбезопасности с 2009 года. С декабря 2023 года занимал пост заместителя председателя СГБ, а 26 июля 2024 года был назначен и.о. председателя.

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