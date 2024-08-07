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Назначен новый председатель СГБ Абхазии
Назначен новый председатель СГБ Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Дмитрий Кучуберия назначен председателем Службы государственной безопасности Абхазии, сообщает пресс-служба президента республики. 07.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Дмитрий Кучуберия назначен председателем Службы государственной безопасности Абхазии, сообщает пресс-служба президента республики. Указ о назначении подписал глава государства Аслан Бжания. Кучуберия работает в органах госбезопасности с 2009 года. С декабря 2023 года занимал пост заместителя председателя СГБ, а 26 июля 2024 года был назначен и.о. председателя.
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Назначен новый председатель СГБ Абхазии
14:10 07.08.2024 (обновлено: 11:10 08.08.2024) СУХУМ, 8 авг - Sputnik.
Дмитрий Кучуберия назначен председателем Службы государственной безопасности Абхазии, сообщает
пресс-служба президента республики.
Указ о назначении подписал глава государства Аслан Бжания.
Кучуберия работает в органах госбезопасности с 2009 года. С декабря 2023 года занимал пост заместителя председателя СГБ, а 26 июля 2024 года был назначен и.о. председателя.