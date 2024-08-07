https://sputnik-abkhazia.ru/20240807/rossiyskie-voennye-presekli-prodvizhenie-vsu-vglub-kurskoy-oblasti-1051919252.html

Российские военные пресекли продвижение ВСУ вглубь Курской области

Российские военные пресекли продвижение ВСУ вглубь Курской области

Sputnik Абхазия

Противник пытался прорваться на территорию России 6 августа, в области несколько раз объявляли ракетную опасность, в результате действий диверсантов пострадали... 07.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-07T14:05+0300

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СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Российские войска не допустили продвижения украинских диверсантов вглубь территории Курской области, сообщает Министерство обороны России.Было нанесено поражение резервам ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области.За сутки противник потерял до 260 бойцов и 50 единиц бронетехники, а также две самоходные огневые установки ЗРК "Бук М1", установку разминирования УР-77 и станцию радиоэлектронной борьбы.Операция по уничтожению диверсантов продолжается.По факту нападения на населенные пункты Курской области Следственный комитет России возбудил уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников органов.Следствие установит лиц, отдававших и исполнявших приказы об атаке гражданских объектов, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240807/svo-prodvizheniya-rossiyskikh-voysk-v-toretske-i-na-drugikh-uchastkakh-1051912919.html

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