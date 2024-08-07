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Турбаза: Лакербая и Цкуа об организации детского отдыха в Абхазии

Турбаза: Лакербая и Цкуа об организации детского отдыха в Абхазии

Sputnik Абхазия

Вопросы организации детского отдыха, опыт Абхазии, и как развивать это направление, в эфире радио Sputnik в программе "Турбаза" мнением поделились директор... 07.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-07T17:40+0300

2024-08-07T17:40+0300

2024-08-07T17:40+0300

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Турбаза: Лакербая и Цкуа об организации детского отдыха в Абхазии Sputnik Абхазия Турбаза: Лакербая и Цкуа об организации детского отдыха в Абхазии

Вопросы организации детского отдыха, опыт Абхазии, и как развивать это направление, в эфире радио Sputnik в программе "Турбаза" мнением поделились директор Центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела Кристина Лакербая и руководитель по воспитательной программе детского лагеря "Апсар" на Ауадхаре Солидат Цкуа.О необходимости организации детского отдыха летом, запросы на отдых в лагере в горах, программе пребывания там, о перспективах внутреннего и въездного детского туризма, состоянии этого направления сегодня, необходимости государственной поддержки проектов по оздоровительному отдыху детей говорили гости программы "Турбаза".Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, отдых, дети, детские лагеря, оздоровление, туризм, подкасты, аудио