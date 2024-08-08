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Драма длиной в тысячи лет: премьера спектакля "Антигона" прошла в Абхазии
Драма длиной в тысячи лет: премьера спектакля "Антигона" прошла в Абхазии
Sputnik Абхазия
Премьера спектакля "Антигона" Государственного молодежного тетра Абхазии прошла в Сухуме в среду, 7 августа. 08.08.2024, Sputnik Абхазия
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Показы спектакля "Антигона" в исполнении актеров Государственного молодежного театра также состоятся 8 и 21 августа на сцене драмтеатра имени Самсона Чанба."Антигона" поставлена по экзистенциальной пьесе французского драматурга Жана Ануя, основанной на сюжете из древнегреческой мифологии. Главная тема пьесы, по мнению режиссера Виктории Печерниковой, это столкновение интересов правящей системы и простого человека, который борется за свою правду. Это делает сюжет актуальным во все времена.Для работы над спектаклем в Абхазию также была приглашена российский сценограф, художник по костюмам Ульяна Еремина.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Драма длиной в тысячи лет: премьера спектакля "Антигона" прошла в Абхазии

13:12 08.08.2024
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Премьера спектакля "Антигона" Государственного молодежного тетра Абхазии прошла в Сухуме в среду, 7 августа.
Показы спектакля "Антигона" в исполнении актеров Государственного молодежного театра также состоятся 8 и 21 августа на сцене драмтеатра имени Самсона Чанба.
"Антигона" поставлена по экзистенциальной пьесе французского драматурга Жана Ануя, основанной на сюжете из древнегреческой мифологии.
Главная тема пьесы, по мнению режиссера Виктории Печерниковой, это столкновение интересов правящей системы и простого человека, который борется за свою правду. Это делает сюжет актуальным во все времена.
Для работы над спектаклем в Абхазию также была приглашена российский сценограф, художник по костюмам Ульяна Еремина.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Государственный молодежный театр Абхазии представил зрителям премьерный спектакль "Антигона" 7 августа.

Государственный молодежный театр Абхазии представил зрителям премьерный спектакль &quot;Антигона&quot; 7 августа. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Государственный молодежный театр Абхазии представил зрителям премьерный спектакль "Антигона" 7 августа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это пьеса француза Жана Ануя, основанная на мифологическом сюжете.

Это пьеса француза Жана Ануя, основанная на мифологическом сюжете. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это пьеса француза Жана Ануя, основанная на мифологическом сюжете.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Антигона" - это трагедия древнегреческого драматурга Софокла, которую впервые поставили в 442 года до н. э.

&quot;Антигона&quot; - это трагедия древнегреческого драматурга Софокла, которую впервые поставили в 442 года до н. э. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Антигона" - это трагедия древнегреческого драматурга Софокла, которую впервые поставили в 442 года до н. э.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главная тема произведения - столкновение интересов правящей системы и простого человека, который борется за свою правду.

Главная тема произведения - столкновение интересов правящей системы и простого человека, который борется за свою правду. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главная тема произведения - столкновение интересов правящей системы и простого человека, который борется за свою правду.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для работы над спектаклем из России пригласили режиссера Викторию Печерникову и сценографа, художника по костюмам Ульяну Еремину.

Для работы над спектаклем из России пригласили режиссера Викторию Печерникову и сценографа, художника по костюмам Ульяну Еремину. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для работы над спектаклем из России пригласили режиссера Викторию Печерникову и сценографа, художника по костюмам Ульяну Еремину.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Согласно сюжету пьесы, один из сыновей царя Эдипа, Полиник, предал свои родные Фивы и погиб в борьбе с родным братом Этеоклом.

Согласно сюжету пьесы, один из сыновей царя Эдипа, Полиник, предал свои родные Фивы и погиб в борьбе с родным братом Этеоклом. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Согласно сюжету пьесы, один из сыновей царя Эдипа, Полиник, предал свои родные Фивы и погиб в борьбе с родным братом Этеоклом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За неповиновение царь Креонт запретил хоронить предателя и приказал отдать его тело на растерзание птицам и псам.

За неповиновение царь Креонт запретил хоронить предателя и приказал отдать его тело на растерзание птицам и псам. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

За неповиновение царь Креонт запретил хоронить предателя и приказал отдать его тело на растерзание птицам и псам.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Антигона, сестра Полиника, ослушалась приказа отца.

Антигона, сестра Полиника, ослушалась приказа отца. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Антигона, сестра Полиника, ослушалась приказа отца.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пьесу впервые перевели на абхазский в 1970-х годах.

Пьесу впервые перевели на абхазский в 1970-х годах. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пьесу впервые перевели на абхазский в 1970-х годах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для нового спектакля его адаптировал директор Молодежного театра Аслан Еник.

Для нового спектакля его адаптировал директор Молодежного театра Аслан Еник. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для нового спектакля его адаптировал директор Молодежного театра Аслан Еник.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главные роли в спектакле сыграли Эсма Шуген, Аслан Анкваб, Мдар Сакания, Леон Барчан, Диана Абухба.

Главные роли в спектакле сыграли Эсма Шуген, Аслан Анкваб, Мдар Сакания, Леон Барчан, Диана Абухба. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главные роли в спектакле сыграли Эсма Шуген, Аслан Анкваб, Мдар Сакания, Леон Барчан, Диана Абухба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Показы спектакля "Антигона" также состоятся 8 и 21 августа на сцене Абхазского драмтеатра.

Показы спектакля &quot;Антигона&quot; также состоятся 8 и 21 августа на сцене Абхазского драмтеатра. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Показы спектакля "Антигона" также состоятся 8 и 21 августа на сцене Абхазского драмтеатра.

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