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Драма длиной в тысячи лет: премьера спектакля "Антигона" прошла в Абхазии

Драма длиной в тысячи лет: премьера спектакля "Антигона" прошла в Абхазии

Sputnik Абхазия

Премьера спектакля "Антигона" Государственного молодежного тетра Абхазии прошла в Сухуме в среду, 7 августа. 08.08.2024, Sputnik Абхазия

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Показы спектакля "Антигона" в исполнении актеров Государственного молодежного театра также состоятся 8 и 21 августа на сцене драмтеатра имени Самсона Чанба."Антигона" поставлена по экзистенциальной пьесе французского драматурга Жана Ануя, основанной на сюжете из древнегреческой мифологии. Главная тема пьесы, по мнению режиссера Виктории Печерниковой, это столкновение интересов правящей системы и простого человека, который борется за свою правду. Это делает сюжет актуальным во все времена.Для работы над спектаклем в Абхазию также была приглашена российский сценограф, художник по костюмам Ульяна Еремина.

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