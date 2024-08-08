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Бжания направил Гаглоеву соболезнования в связи с годовщиной начала войны с Грузией

Бжания направил Гаглоеву соболезнования в связи с годовщиной начала войны с Грузией

Sputnik Абхазия

В ночь c 7 на 8 августа 2008 года Грузия атаковала столицу Южной Осетии, Цхинвал. Война длилась пять дней, ее результатом стало признание независимости Абхазии... 08.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-08T11:34+0300

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СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Президент Аслан Бжания направил своему югоосетинскому коллеге Алану Гаглоеву соболезнования в связи с 16-й годовщиной начала войны с Грузией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В результате грузинской агрессии погибло более тысячи человек, но героизм жителей Южной Осетии и решительные действия российского руководства предотвратили дальнейшее кровопролитие, подчеркнул он. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град", а затем атаковала республику и разрушила часть ее столицы, Цхинвала.Война длилась пять дней. Ее итогом стало признание независимости Абхазии и Южной Осетии со стороны России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/khroniki-voyny-080808-1040782191.html

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