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Эксперт о событиях в Курске: последний бой украинцев, фронт может посыпаться
Эксперт о событиях в Курске: последний бой украинцев, фронт может посыпаться
Sputnik Абхазия
Политический эксперт, ученый-прогнозист Сергей Переслегин прокомментировал ситуацию вокруг конфликта на Украине. 08.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-08T17:58+0300
2024-08-08T17:58+0300
2024-08-08T17:58+0300
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Эксперт о событиях в Курске: последний бой украинцев, фронт может посыпаться
Sputnik Абхазия
Эксперт о событиях в Курске: последний бой украинцев, фронт может посыпаться
В беседе на радио Sputnik Переслегин отметил, что ранее с точностью до недели он прогнозировал вероятность попытки ВСУ пойти в "последний и решительный бой"."Если августовская попытка прорыва в Курскую область и есть тот самый последний бой, то после ее провала фронт может просто посыпаться. Но на последний удар Украина силы будет собирать. Особая ставка будет делаться в том числе на применение F-16, которые будут размещаться на аэродромах стран Восточной Европы. Там же расположатся обслуживающие структуры и все для них необходимое, а это нарушение статуса невоюющего союзника", — пояснил Переслегин.По его словам, сами натовские генералы справедливо считают, что такая ситуация делает их аэродромы законной целью для РФ."Но как отвечать на удары по ним? Силами всего блока НАТО? Мы действительно подходим чрезвычайно близко к серьезной войне? С моей точки зрения, это закончится ничем, а именно мы раздолбим в пух и прах три аэродрома в Польше. После этого F-16 оттянут назад, Польша порвет с нами дипотношения, а НАТО начнет длительные консультации на тему, является ли эта ситуация агрессией России", — пояснил ученый.Переслегин подчеркнул, что в ходе обсуждений в альянсе возникнут разные позиции, но поскольку они сейчас к войне против России не готовы, то не начнут ее.Полный комментарий эксперта слушайте в аудиофайле выше.
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в мире, россия, украина, подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
в мире, россия, украина, подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
Эксперт о событиях в Курске: последний бой украинцев, фронт может посыпаться
Политический эксперт, ученый-прогнозист Сергей Переслегин прокомментировал ситуацию вокруг конфликта на Украине.
В беседе на радио Sputnik Переслегин отметил, что ранее с точностью до недели он прогнозировал вероятность попытки ВСУ пойти в "последний и решительный бой".
"Если августовская попытка прорыва в Курскую область и есть тот самый последний бой, то после ее провала фронт может просто посыпаться. Но на последний удар Украина силы будет собирать. Особая ставка будет делаться в том числе на применение F-16, которые будут размещаться на аэродромах стран Восточной Европы. Там же расположатся обслуживающие структуры и все для них необходимое, а это нарушение статуса невоюющего союзника", — пояснил Переслегин.
По его словам, сами натовские генералы справедливо считают, что такая ситуация делает их аэродромы законной целью для РФ.
"Но как отвечать на удары по ним? Силами всего блока НАТО? Мы действительно подходим чрезвычайно близко к серьезной войне? С моей точки зрения, это закончится ничем, а именно мы раздолбим в пух и прах три аэродрома в Польше. После этого F-16 оттянут назад, Польша порвет с нами дипотношения, а НАТО начнет длительные консультации на тему, является ли эта ситуация агрессией России", — пояснил ученый.
Переслегин подчеркнул, что в ходе обсуждений в альянсе возникнут разные позиции, но поскольку они сейчас к войне против России не готовы, то не начнут ее.
Полный комментарий эксперта слушайте в аудиофайле выше.