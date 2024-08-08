https://sputnik-abkhazia.ru/20240808/khagba-o-situatsii-v-kurskoy-oblasti-voennaya-avantyura-budet-serezno-nakazana--1051928455.html
Хагба о ситуации в Курской области: военная авантюра будет серьезно наказана
Хагба о ситуации в Курской области: военная авантюра будет серьезно наказана
Sputnik Абхазия
Военную обстановку в Курской области, а также ход СВО на современном этапе в эфире радио Sputnik прокомментировал абхазский политолог Беслан Хагба. 08.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-08T14:03+0300
2024-08-08T14:03+0300
2024-08-08T14:03+0300
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Хагба о ситуации в Курской области: военная авантюра будет серьезно наказана
Sputnik Абхазия
Хагба о ситуации в Курской области: военная авантюра будет серьезно наказана
Курская область России подверглась массированной атаке ракет и беспилотников ВСУ. Под обстрелами оказались жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры. Пограничниками совместно с подразделениями ВС России были приняты меры по отражению вооруженной агрессии. Ситуация все еще остается сложной.Видно, что Украина сокрушительно проигрывает СВО, потому предпринята такая авантюра со стороны Украины, сказал Хагба в эфире радио."Есть мнение экспертов, что после выборов придется вести переговоры, речь пойдет об уступках со стороны Украины, возможно, потому, Украина для своей выгоды пошла на такую авантюру. Несмотря на трудности и сложности, армия, которая ворвалась в Курскую область, будет разбита. Будут сделаны выводы, будут усилены границы России. СВО в любом случае будет доведена до конца", - сказал политолог.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, подкасты, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, подкасты, аудио
Хагба о ситуации в Курской области: военная авантюра будет серьезно наказана
Военную обстановку в Курской области, а также ход СВО на современном этапе в эфире радио Sputnik прокомментировал абхазский политолог Беслан Хагба.
Курская область России подверглась массированной атаке ракет и беспилотников ВСУ. Под обстрелами оказались жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры. Пограничниками совместно с подразделениями ВС России были приняты меры по отражению вооруженной агрессии. Ситуация все еще остается сложной.
Видно, что Украина сокрушительно проигрывает СВО, потому предпринята такая авантюра со стороны Украины, сказал Хагба в эфире радио.
"Есть мнение экспертов, что после выборов придется вести переговоры, речь пойдет об уступках со стороны Украины, возможно, потому, Украина для своей выгоды пошла на такую авантюру. Несмотря на трудности и сложности, армия, которая ворвалась в Курскую область, будет разбита. Будут сделаны выводы, будут усилены границы России. СВО в любом случае будет доведена до конца", - сказал политолог.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.