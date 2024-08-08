https://sputnik-abkhazia.ru/20240808/khagba-o-situatsii-v-kurskoy-oblasti-voennaya-avantyura-budet-serezno-nakazana--1051928455.html

Хагба о ситуации в Курской области: военная авантюра будет серьезно наказана

Хагба о ситуации в Курской области: военная авантюра будет серьезно наказана

Sputnik Абхазия

Военную обстановку в Курской области, а также ход СВО на современном этапе в эфире радио Sputnik прокомментировал абхазский политолог Беслан Хагба. 08.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-08T14:03+0300

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Хагба о ситуации в Курской области: военная авантюра будет серьезно наказана Sputnik Абхазия Хагба о ситуации в Курской области: военная авантюра будет серьезно наказана

Курская область России подверглась массированной атаке ракет и беспилотников ВСУ. Под обстрелами оказались жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры. Пограничниками совместно с подразделениями ВС России были приняты меры по отражению вооруженной агрессии. Ситуация все еще остается сложной.Видно, что Украина сокрушительно проигрывает СВО, потому предпринята такая авантюра со стороны Украины, сказал Хагба в эфире радио."Есть мнение экспертов, что после выборов придется вести переговоры, речь пойдет об уступках со стороны Украины, возможно, потому, Украина для своей выгоды пошла на такую авантюру. Несмотря на трудности и сложности, армия, которая ворвалась в Курскую область, будет разбита. Будут сделаны выводы, будут усилены границы России. СВО в любом случае будет доведена до конца", - сказал политолог.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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