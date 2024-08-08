https://sputnik-abkhazia.ru/20240808/posrednik-amichba-o-korruptsionnykh-delakh-i-nezakonnom-oborote-narkotikov-1051918579.html
Посредник: Амичба о коррупционных делах и незаконном обороте наркотиков
Посредник: Амичба о коррупционных делах и незаконном обороте наркотиков
Sputnik Абхазия
О некоторых итогах деятельности Генеральной прокуратуры Абхазии за первое полугодие, об ее основных направлениях, и взаимодействии с другими органами власти, в... 08.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-08T10:08+0300
2024-08-08T10:08+0300
2024-08-08T10:08+0300
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Посредник: Амичба о делах коррупционных, и незаконном обороте наркотиков
Sputnik Абхазия
Посредник: Амичба о делах коррупционных, и незаконном обороте наркотиков
Основной упор в работе Генпрокуратуры сделан на расследовании дел коррупционной направленности. Амичба рассказал, о самых громких, которые находятся в производстве, и на какой они стадии исполнения. Он отметил, что коррупционные дела трудоемкие, но собирать доказательную базу легче в отличии от других дел.По словам Амичба, количество дел по незаконному обороту наркотиков и дорожно-транспортным происшествиям не уменьшаются из года в год. Разработан ряд документов, которые будут направлены в Парламент на рассмотрение депутатами для внесения изменений в законодательную базу.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, генеральная прокуратура абхазии, наркотики, дтп, участившиеся дтп в абхазии: факты и меры, аудио
подкасты, посредник, генеральная прокуратура абхазии, наркотики, дтп, участившиеся дтп в абхазии: факты и меры, аудио
Посредник: Амичба о коррупционных делах и незаконном обороте наркотиков
О некоторых итогах деятельности Генеральной прокуратуры Абхазии за первое полугодие, об ее основных направлениях, и взаимодействии с другими органами власти, в эфире радио Sputnik рассказал, начальник судебного управления Генеральной прокуратуры Даур Амичба.
Основной упор в работе Генпрокуратуры сделан на расследовании дел коррупционной направленности. Амичба рассказал, о самых громких, которые находятся в производстве, и на какой они стадии исполнения. Он отметил, что коррупционные дела трудоемкие, но собирать доказательную базу легче в отличии от других дел.
По словам Амичба, количество дел по незаконному обороту наркотиков и дорожно-транспортным происшествиям не уменьшаются из года в год. Разработан ряд документов, которые будут направлены в Парламент на рассмотрение депутатами для внесения изменений в законодательную базу.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.