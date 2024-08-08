https://sputnik-abkhazia.ru/20240808/posrednik-amichba-o-korruptsionnykh-delakh-i-nezakonnom-oborote-narkotikov-1051918579.html

Посредник: Амичба о коррупционных делах и незаконном обороте наркотиков

Посредник: Амичба о коррупционных делах и незаконном обороте наркотиков

Sputnik Абхазия

О некоторых итогах деятельности Генеральной прокуратуры Абхазии за первое полугодие, об ее основных направлениях, и взаимодействии с другими органами власти, в... 08.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-08T10:08+0300

2024-08-08T10:08+0300

2024-08-08T10:08+0300

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Посредник: Амичба о делах коррупционных, и незаконном обороте наркотиков Sputnik Абхазия Посредник: Амичба о делах коррупционных, и незаконном обороте наркотиков

Основной упор в работе Генпрокуратуры сделан на расследовании дел коррупционной направленности. Амичба рассказал, о самых громких, которые находятся в производстве, и на какой они стадии исполнения. Он отметил, что коррупционные дела трудоемкие, но собирать доказательную базу легче в отличии от других дел.По словам Амичба, количество дел по незаконному обороту наркотиков и дорожно-транспортным происшествиям не уменьшаются из года в год. Разработан ряд документов, которые будут направлены в Парламент на рассмотрение депутатами для внесения изменений в законодательную базу.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, посредник, генеральная прокуратура абхазии, наркотики, дтп, участившиеся дтп в абхазии: факты и меры, аудио