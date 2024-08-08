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Раненого в Курской области военкора Поддубного вывезли в Москву
Раненого в Курской области военкора Поддубного вывезли в Москву
Sputnik Абхазия
7 августа машину Поддубного в приграничном районе Курской области атаковал украинский беспилотник. 08.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-08T10:23+0300
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СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Военного корреспондента Евгения Поддубного, получившего ранение в Курской области, эвакуировали в Москву, сообщает РИА Новости.7 августа машину Поддубного в приграничном районе Курской области атаковал украинский БПЛА. Репортер был ранен, его доставили в реанимацию. Другие члены съемочной ВГТРК группы не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на Поддубного.
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новости, россия
Раненого в Курской области военкора Поддубного вывезли в Москву
7 августа машину Поддубного в приграничном районе Курской области атаковал украинский беспилотник.
СУХУМ, 8 авг - Sputnik.
Военного корреспондента Евгения Поддубного, получившего ранение в Курской области, эвакуировали в Москву, сообщает РИА Новости
.
Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Вместе с военкором на лечение вывезли еще восемь пострадавших при обстрелах.
7 августа машину Поддубного в приграничном районе Курской области атаковал украинский БПЛА. Репортер был ранен, его доставили в реанимацию. Другие члены съемочной ВГТРК группы не пострадали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на Поддубного.