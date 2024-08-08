https://sputnik-abkhazia.ru/20240808/ranenogo-v-kurskoy-oblasti-voenkora-poddubnogo-vyvezli-v-moskvu-1051927871.html

Раненого в Курской области военкора Поддубного вывезли в Москву

Раненого в Курской области военкора Поддубного вывезли в Москву

Sputnik Абхазия

7 августа машину Поддубного в приграничном районе Курской области атаковал украинский беспилотник. 08.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-08T10:23+0300

2024-08-08T10:23+0300

2024-08-08T10:23+0300

новости

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/07/1051926096_0:189:2970:1860_1920x0_80_0_0_5647b14dcd3db6c5071199047734b9d1.jpg

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Военного корреспондента Евгения Поддубного, получившего ранение в Курской области, эвакуировали в Москву, сообщает РИА Новости.7 августа машину Поддубного в приграничном районе Курской области атаковал украинский БПЛА. Репортер был ранен, его доставили в реанимацию. Другие члены съемочной ВГТРК группы не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на Поддубного.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия