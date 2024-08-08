https://sputnik-abkhazia.ru/20240808/zaplyv-k-pobede-kak-proydet-swimsukhum-2024-1051928566.html
Заплыв к победе: как пройдет SwimSukhum-2024
Заплыв к победе: как пройдет SwimSukhum-2024
Sputnik Абхазия
Заплыв SwimSukhum 2024 пройдет в Абхазии уже в четвертый раз 10 августа. В нем примут участие более 200 человек. 08.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-08T10:55+0300
2024-08-08T10:55+0300
2024-08-08T10:55+0300
в абхазии
абхазия
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/07/1051917832_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_0ca8d0ff652d78206de2aa06eab5a844.jpg
В 8:00 утра старт будет дан с причала "Апра", финишировать участники будут на пляже MarNero примерно в 9:30. В 9:40 начнутся заплывы на 100 и 200 метров для детей и два заплыва по 500 метров для подростков от 10 до 14 и от 14 до 16 лет. Также заявлены две взрослые дистанции на 500 и 1000 метров. Впервые в этом году участие в заплыве будет платным. Для детей стоимость составит 100 рублей, для взрослых на дистанциях от 500 метров до трех километров - 1000-1500 рублей. Все вырученные средства будут направлены на лечение Фридонны Авидзба, у которой выявлен острый лимфобластный лейкоз. Общий Призовой фонд мероприятия составит 200 тысяч рублей.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/07/1051917832_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_72a2f3f5db55d3651755b9a9b563b857.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, видео, мультимедиа, видео
абхазия, видео, мультимедиа, видео
Заплыв к победе: как пройдет SwimSukhum-2024
Заплыв SwimSukhum 2024 пройдет в Абхазии уже в четвертый раз 10 августа. В нем примут участие более 200 человек.
В 8:00 утра старт будет дан с причала "Апра", финишировать участники будут на пляже MarNero примерно в 9:30.
В 9:40 начнутся заплывы на 100 и 200 метров для детей и два заплыва по 500 метров для подростков от 10 до 14 и от 14 до 16 лет. Также заявлены две взрослые дистанции на 500 и 1000 метров.
Впервые в этом году участие в заплыве будет платным. Для детей стоимость составит 100 рублей, для взрослых на дистанциях от 500 метров до трех километров - 1000-1500 рублей. Все вырученные средства будут направлены на лечение Фридонны Авидзба, у которой выявлен острый лимфобластный лейкоз.
Общий Призовой фонд мероприятия составит 200 тысяч рублей.