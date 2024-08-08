https://sputnik-abkhazia.ru/20240808/zaplyv-k-pobede-kak-proydet-swimsukhum-2024-1051928566.html

Заплыв к победе: как пройдет SwimSukhum-2024

Заплыв к победе: как пройдет SwimSukhum-2024

Sputnik Абхазия

Заплыв SwimSukhum 2024 пройдет в Абхазии уже в четвертый раз 10 августа. В нем примут участие более 200 человек. 08.08.2024, Sputnik Абхазия

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В 8:00 утра старт будет дан с причала "Апра", финишировать участники будут на пляже MarNero примерно в 9:30. В 9:40 начнутся заплывы на 100 и 200 метров для детей и два заплыва по 500 метров для подростков от 10 до 14 и от 14 до 16 лет. Также заявлены две взрослые дистанции на 500 и 1000 метров. Впервые в этом году участие в заплыве будет платным. Для детей стоимость составит 100 рублей, для взрослых на дистанциях от 500 метров до трех километров - 1000-1500 рублей. Все вырученные средства будут направлены на лечение Фридонны Авидзба, у которой выявлен острый лимфобластный лейкоз. Общий Призовой фонд мероприятия составит 200 тысяч рублей.

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