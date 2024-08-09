https://sputnik-abkhazia.ru/20240809/glavnyy-chetverg-maliya-o-remontnykh-rabotakh-v-gudautskom-rayone-i-podgotovke-k-shkole---1051931178.html
Главный четверг: Малия о ремонтных работах в Гудаутском районе и подготовке к школе
Главный четверг: Малия о ремонтных работах в Гудаутском районе и подготовке к школе
Sputnik Абхазия
О том, как проходит турсезон в Гудаутском районе, какие ремонтные работы проводятся в селах, и каково состояние школ, об этом в эфире радио Sputnik рассказал... 09.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-09T11:21+0300
2024-08-09T11:21+0300
2024-08-09T11:21+0300
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Главный четверг: Малия о ремонтных работах в Гудаутском районе и подготовке к школе
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Малия о ремонтных работах в Гудаутском районе и подготовке к школе
На сегодняшний день в районе более 9 тысяч койка-мест и все они заполнены, сказал Малия в эфире радио. Речь идет только об объектах размещения, без частного сектора, подчеркнул он.Говоря о том, какие объекты ремонтируются за счет республиканского бюджета, Малия отметил, что 7,5 миллиона выделено на мини-футбольное поле в селе Приморское. В селе Аацы идут ремонтные работы на линиях электропередач, выделено 4 миллиона 200 тысяч рублей. В Афоне проводится капитальный ремонт спортивного зала. О том, какие еще объекты подлежат ремонту, и как готовятся к новому учебному году в районе, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, главный четверг, гудаутский район, ремонт, туризм, школы, аудио
подкасты, главный четверг, гудаутский район, ремонт, туризм, школы, аудио
Главный четверг: Малия о ремонтных работах в Гудаутском районе и подготовке к школе
О том, как проходит турсезон в Гудаутском районе, какие ремонтные работы проводятся в селах, и каково состояние школ, об этом в эфире радио Sputnik рассказал, глава Собрания депутатов Гудаутского района Валерий Малия.
На сегодняшний день в районе более 9 тысяч койка-мест и все они заполнены, сказал Малия в эфире радио. Речь идет только об объектах размещения, без частного сектора, подчеркнул он.
Говоря о том, какие объекты ремонтируются за счет республиканского бюджета, Малия отметил, что 7,5 миллиона выделено на мини-футбольное поле в селе Приморское. В селе Аацы идут ремонтные работы на линиях электропередач, выделено 4 миллиона 200 тысяч рублей. В Афоне проводится капитальный ремонт спортивного зала. О том, какие еще объекты подлежат ремонту, и как готовятся к новому учебному году в районе, слушайте в аудиофайле.