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Гвинджия рассказал о планах на должности посла по особым поручениям МИД
Гвинджия рассказал о планах на должности посла по особым поручениям МИД
Sputnik Абхазия
Максим Гвинджия и Даур Кове назначены послами по особым поручениям МИД Абхазии 9 августа. 09.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-09T13:45+0300
2024-08-09T13:45+0300
2024-08-09T15:17+0300
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СУХУМ, 9 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Должность посла по особым поручениям МИД дает больше полномочий представлять Абхазию на международной арене, прокомментировал корреспонденту Sputnik свое назначение Максим Гвинджия.Гвинджия также добавил, что у него есть определенные наработки и планы по установлению дипотношений и поиску новых союзников для Абхазии, а новая должность поможет ему в этом.Максим Гвинджия ранее был советником президента Абхазии по международным делам и все еще работает проректором по международным связям и экономическим вопросам АГУ. Новый пост, отметил он, никак не помешает его преподавательской деятельности в абхазском Госуниверситете.Более того, добавил он, пост посла по особым поручениям МИД Абхазии, напротив, будет способствовать развитию академических связей с другими странами и вузами.
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абхазия, мид абхазии
Гвинджия рассказал о планах на должности посла по особым поручениям МИД
13:45 09.08.2024 (обновлено: 15:17 09.08.2024)
Максим Гвинджия и Даур Кове назначены послами по особым поручениям МИД Абхазии 9 августа.
СУХУМ, 9 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Должность посла по особым поручениям МИД дает больше полномочий представлять Абхазию на международной арене, прокомментировал корреспонденту Sputnik свое назначение Максим Гвинджия.
"Эта должность дает возможность особой гибкости и подразумевает больше полномочий для того, чтобы представлять нашу страну, наш народ на международной арене", - отметил он.
Гвинджия также добавил, что у него есть определенные наработки и планы по установлению дипотношений и поиску новых союзников для Абхазии, а новая должность поможет ему в этом.
Максим Гвинджия ранее был советником президента Абхазии по международным делам и все еще работает проректором по международным связям и экономическим вопросам АГУ. Новый пост, отметил он, никак не помешает его преподавательской деятельности в абхазском Госуниверситете.
Более того, добавил он, пост посла по особым поручениям МИД Абхазии, напротив, будет способствовать развитию академических связей с другими странами и вузами.