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МИД Абхазии прокомментировал события в Курской области России
МИД Абхазии прокомментировал события в Курской области России
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СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Киевский режим в очередной раз при молчании своих западных кураторов показал свою бесчеловечность и жестокость, совершая удары по... 09.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-09T15:00+0300
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СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Киевский режим в очередной раз при молчании своих западных кураторов показал свою бесчеловечность и жестокость, совершая удары по мирным жителям и гражданским объектам, МИД Абхазии прокомментировал события в Курской области России.В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших.
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мид абхазии, россия, украина, курская область
мид абхазии, россия, украина, курская область
МИД Абхазии прокомментировал события в Курской области России
15:00 09.08.2024 (обновлено: 17:33 09.08.2024) СУХУМ, 9 авг - Sputnik.
Киевский режим в очередной раз при молчании своих западных кураторов показал свою бесчеловечность и жестокость, совершая удары по мирным жителям и гражданским объектам, МИД Абхазии прокомментировал
события в Курской области России.
"Террористические вылазки украинских неонацистов против мирных граждан являются не только нарушением норм международного права, но и попранием общечеловеческих ценностей. Уверены, это преступление не останется безнаказанным", — говорится в сообщении.
В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших.