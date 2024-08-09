https://sputnik-abkhazia.ru/20240809/mid-abkhazii-prokommentiroval-sobytiya-v-kurskoy-oblasti-rossii-1051944533.html

МИД Абхазии прокомментировал события в Курской области России

МИД Абхазии прокомментировал события в Курской области России

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Киевский режим в очередной раз при молчании своих западных кураторов показал свою бесчеловечность и жестокость, совершая удары по... 09.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Киевский режим в очередной раз при молчании своих западных кураторов показал свою бесчеловечность и жестокость, совершая удары по мирным жителям и гражданским объектам, МИД Абхазии прокомментировал события в Курской области России.В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших.

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