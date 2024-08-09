https://sputnik-abkhazia.ru/20240809/orlova-rasskazala-kakuyu-knigu-posovetovala-by-vsem-prochitat-1051939303.html

Орлова рассказала, какую книгу посоветовала бы всем прочитать

Орлова рассказала, какую книгу посоветовала бы всем прочитать

Sputnik Абхазия

Всемирный день книголюбов отмечают 9 августа. Насколько сейчас востребованы книги, любят ли люди читать, что читают, как популяризировать чтение книг в... 09.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-09T13:45+0300

2024-08-09T13:45+0300

2024-08-09T13:45+0300

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Орлова рассказала, какую книгу посоветовала бы всем прочитать Sputnik Абхазия Орлова рассказала, какую книгу посоветовала бы всем прочитать

Всемирный день книголюбов отмечают 9 августа. Насколько сейчас востребованы книги, любят ли люди читать, что читают, как популяризировать чтение книг в условиях развития интернета, соцсетей, какую книгу она посоветовала бы всем прочитать, в эфире радио Sputnik рассказала книголюб Яна Орлова.Яна призналась, что лет до 15 не любила читать, пока мама не подарила ей книгу, и она погрузилась тогда в интересный мир, чему теперь очень рада.Она рассказала, что абхазскую литературу в основном приобретают приезжие, которые чаще всего покупают "Последний из ушедших" Шинкуба и новеллы Михаила Лакрба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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