https://sputnik-abkhazia.ru/20240809/orlova-rasskazala-kakuyu-knigu-posovetovala-by-vsem-prochitat-1051939303.html
Орлова рассказала, какую книгу посоветовала бы всем прочитать
Орлова рассказала, какую книгу посоветовала бы всем прочитать
Sputnik Абхазия
Всемирный день книголюбов отмечают 9 августа. Насколько сейчас востребованы книги, любят ли люди читать, что читают, как популяризировать чтение книг в... 09.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-09T13:45+0300
2024-08-09T13:45+0300
2024-08-09T13:45+0300
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Орлова рассказала, какую книгу посоветовала бы всем прочитать
Sputnik Абхазия
Орлова рассказала, какую книгу посоветовала бы всем прочитать
Всемирный день книголюбов отмечают 9 августа. Насколько сейчас востребованы книги, любят ли люди читать, что читают, как популяризировать чтение книг в условиях развития интернета, соцсетей, какую книгу она посоветовала бы всем прочитать, в эфире радио Sputnik рассказала книголюб Яна Орлова.Яна призналась, что лет до 15 не любила читать, пока мама не подарила ей книгу, и она погрузилась тогда в интересный мир, чему теперь очень рада.Она рассказала, что абхазскую литературу в основном приобретают приезжие, которые чаще всего покупают "Последний из ушедших" Шинкуба и новеллы Михаила Лакрба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, литература, книги, чтение, аудио
абхазия, литература, книги, чтение, аудио
Всемирный день книголюбов отмечают 9 августа. Насколько сейчас востребованы книги, любят ли люди читать, что читают, как популяризировать чтение книг в условиях развития интернета, соцсетей, какую книгу она посоветовала бы всем прочитать, в эфире радио Sputnik рассказала книголюб Яна Орлова.
Яна призналась, что лет до 15 не любила читать, пока мама не подарила ей книгу, и она погрузилась тогда в интересный мир, чему теперь очень рада.
Она рассказала, что абхазскую литературу в основном приобретают приезжие, которые чаще всего покупают "Последний из ушедших" Шинкуба и новеллы Михаила Лакрба.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.