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Подведены итоги шахматного турнира "АПСНЫ 2024"

Подведены итоги шахматного турнира "АПСНЫ 2024"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Сто тридцать шахматистов всех возрастов из Абхазии и России участвовали в турнире "АПСНЫ 2024" в рамках XXI Международного шахматного... 09.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Сто тридцать шахматистов всех возрастов из Абхазии и России участвовали в турнире "АПСНЫ 2024" в рамках XXI Международного шахматного фестиваля "АбхазияОПЕН 2024".Победителем в турнире А стал Сергей Нефедов.Победители в номинациях:Среди мальчиков до 7 лет — Николай Лазба, Сандро Катиба, Эмир Сангулия.Среди девочек до 7 лет — Александра Гургулия, Надежда Павлова, Ева Азнаурян.Среди мальчиков до 9 лет — Савелий Азанов, Даниэль Бганба, Атом Паравян.Среди девочек до 9 лет — Татьяна Павлов, Амели Джения, Дана Тарба.Среди мальчиков до 11 лет — Баграт Хварцкия, Астан Хварцкия, Кемаль Тос-оглы.Среди девочек до 11 лет — Эвридика Михайлиди, Саниа Саканиа, Мирра Смыр.Среди мальчиков до 13 лет — Армен Топчян, Рамин Сидик, Руслан Мукба.Среди девочек до 13 лет — Сария Лакоба, Таисия Азанова, Полина Марченко.Все призеры награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.Фестиваль состоялся при финансовой поддержке Госкомспорта. Представительство Россотрудничества в Абхазии учредило специальные памятные призы.

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