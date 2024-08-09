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Подведены итоги шахматного турнира "АПСНЫ 2024"
Подведены итоги шахматного турнира "АПСНЫ 2024"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Сто тридцать шахматистов всех возрастов из Абхазии и России участвовали в турнире "АПСНЫ 2024" в рамках XXI Международного шахматного... 09.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-09T10:37+0300
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СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Сто тридцать шахматистов всех возрастов из Абхазии и России участвовали в турнире "АПСНЫ 2024" в рамках XXI Международного шахматного фестиваля "АбхазияОПЕН 2024".Победителем в турнире А стал Сергей Нефедов.Победители в номинациях:Среди мальчиков до 7 лет — Николай Лазба, Сандро Катиба, Эмир Сангулия.Среди девочек до 7 лет — Александра Гургулия, Надежда Павлова, Ева Азнаурян.Среди мальчиков до 9 лет — Савелий Азанов, Даниэль Бганба, Атом Паравян.Среди девочек до 9 лет — Татьяна Павлов, Амели Джения, Дана Тарба.Среди мальчиков до 11 лет — Баграт Хварцкия, Астан Хварцкия, Кемаль Тос-оглы.Среди девочек до 11 лет — Эвридика Михайлиди, Саниа Саканиа, Мирра Смыр.Среди мальчиков до 13 лет — Армен Топчян, Рамин Сидик, Руслан Мукба.Среди девочек до 13 лет — Сария Лакоба, Таисия Азанова, Полина Марченко.Все призеры награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.Фестиваль состоялся при финансовой поддержке Госкомспорта. Представительство Россотрудничества в Абхазии учредило специальные памятные призы.
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шахматы, федерация шахмат абхазии, абхазия, шахматисты
шахматы, федерация шахмат абхазии, абхазия, шахматисты
СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Сто тридцать шахматистов всех возрастов из Абхазии и России участвовали в турнире "АПСНЫ 2024" в рамках XXI Международного шахматного фестиваля "АбхазияОПЕН 2024".
Победителем в турнире А стал Сергей Нефедов.
среди участников с национальным рейтингом — Тристан Кварацхелия, Тимур Шанава, Артем Табарян
среди ветеранов — Сергей Назарьев, Валерий Шаньгин, Леонид Злачевский
среди юношей — Артем Лапин, Нестор Багателия Нестор , Рамин Сидик
среди девушек — Сарида Лаквитава, Лана Гунба, Татьяна Павлова
среди женщин — Маргарита Череповская, Ксения Манина.
Среди мальчиков до 7 лет — Николай Лазба, Сандро Катиба, Эмир Сангулия.
Среди девочек до 7 лет — Александра Гургулия, Надежда Павлова, Ева Азнаурян.
Среди мальчиков до 9 лет — Савелий Азанов, Даниэль Бганба, Атом Паравян.
Среди девочек до 9 лет — Татьяна Павлов, Амели Джения, Дана Тарба.
Среди мальчиков до 11 лет — Баграт Хварцкия, Астан Хварцкия, Кемаль Тос-оглы.
Среди девочек до 11 лет — Эвридика Михайлиди, Саниа Саканиа, Мирра Смыр.
Среди мальчиков до 13 лет — Армен Топчян, Рамин Сидик, Руслан Мукба.
Среди девочек до 13 лет — Сария Лакоба, Таисия Азанова, Полина Марченко.
Все призеры награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.
Фестиваль состоялся при финансовой поддержке Госкомспорта. Представительство Россотрудничества в Абхазии учредило специальные памятные призы.