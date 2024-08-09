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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240809/vooruzhennye-sily-rossii-prodolzhayut-otrazhat-popytku-vtorzheniya-vsu-na-territoriyu-rf-1051944220.html
Вооруженные силы России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию РФ
Вооруженные силы России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию РФ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Вооруженные силы России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию РФ, сообщило Минобороны. 09.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Вооруженные силы России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию РФ, сообщило Минобороны.
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россия, украина, министерство обороны рф, курская область
россия, украина, министерство обороны рф, курская область

Вооруженные силы России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию РФ

12:00 09.08.2024 (обновлено: 17:29 09.08.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - Sputnik Абхазия, 1920, 09.08.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Вооруженные силы России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию РФ, сообщило Минобороны.
В течение суток подразделения группировки войск "Север" и подошедшие резервы, армейская авиация, артиллерия пресекали попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь российской территории на Курском направлении.
В районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи была поражена живая сила техника ВСУ.
Уничтожено пять бронетранспортеров "Страйкер", колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины "Козак".
За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии.
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