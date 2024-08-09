Вооруженные силы России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию РФ

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии.