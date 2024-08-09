Вооруженные силы России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию РФ
12:00 09.08.2024 (обновлено: 17:29 09.08.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
© Sputnik / Станислав Красильников/
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СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Вооруженные силы России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию РФ, сообщило Минобороны.
В течение суток подразделения группировки войск "Север" и подошедшие резервы, армейская авиация, артиллерия пресекали попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь российской территории на Курском направлении.
В районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи была поражена живая сила техника ВСУ.
Уничтожено пять бронетранспортеров "Страйкер", колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины "Козак".
За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии.