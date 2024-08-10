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Добрый заплыв: соревнование SwimSukhum 2024
Добрый заплыв: соревнование SwimSukhum 2024
Sputnik Абхазия
Соревнование SwimSukhum 2024 состоялось в столице Абхазии в субботу, 10 августа. 10.08.2024, Sputnik Абхазия
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В SwimSukhum 2024 приняли участие более 200 спортсменов из Абхазии и России. Были среди них как любители, так и профессионалы. Основная и самая длинная дистанция была на 3000 метров. В ней приняли участие 31 спортсмен. Им необходимо было с причала "Апра" доплыть до пляжа Marnero. Первой в заплыве финишировала воспитанница заслуженного тренера Абхазии по плаванию Виктора Задорожного Роксана Гилязетдинова. 17-летняя спортсменка сейчас занимается триатлоном в Ростове-на-Дону. Среди взрослых также состоялись заплывы на дистанциях 500 и 1000 метров. Были и детские заплывы на 100, 200, 500 метров. Финалисты соревнования были награждены грамотами и денежными призами. Общий призовой фонд составил 200 тысяч рублей. SwimSukhum в этом году организаторы решили сделать благотворительным. Все собранные средства направят в фонд "Ашана" на лечение Фридонны АВидзба.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, спорт, сухум
фото, фото , мультимедиа, абхазия, спорт, сухум

Добрый заплыв: соревнование SwimSukhum 2024

14:50 10.08.2024 (обновлено: 22:03 10.08.2024)
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Соревнование SwimSukhum 2024 состоялось в столице Абхазии в субботу, 10 августа.
В SwimSukhum 2024 приняли участие более 200 спортсменов из Абхазии и России. Были среди них как любители, так и профессионалы. Основная и самая длинная дистанция была на 3000 метров.
В ней приняли участие 31 спортсмен. Им необходимо было с причала "Апра" доплыть до пляжа Marnero. Первой в заплыве финишировала воспитанница заслуженного тренера Абхазии по плаванию Виктора Задорожного Роксана Гилязетдинова. 17-летняя спортсменка сейчас занимается триатлоном в Ростове-на-Дону.
Среди взрослых также состоялись заплывы на дистанциях 500 и 1000 метров. Были и детские заплывы на 100, 200, 500 метров. Финалисты соревнования были награждены грамотами и денежными призами.
Общий призовой фонд составил 200 тысяч рублей.
SwimSukhum в этом году организаторы решили сделать благотворительным. Все собранные средства направят в фонд "Ашана" на лечение Фридонны АВидзба.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумский заплыв “SwimSukhum 2024” прошел 10 августа.

Сухумский заплыв “SwimSukhum 2024” прошел 10 августа. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумский заплыв “SwimSukhum 2024” прошел 10 августа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В нем приняли участие более 200 спортсменов.

В нем приняли участие более 200 спортсменов. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В нем приняли участие более 200 спортсменов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Основной заплыв на 3000 метров стартовал в 8:00 утра на причале “Апра”.

Основной заплыв на 3000 метров стартовал в 8:00 утра на причале “Апра”. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Основной заплыв на 3000 метров стартовал в 8:00 утра на причале “Апра”.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На самой длинной дистанции соревновался 31 спортсмен.

На самой длинной дистанции соревновался 31 спортсмен. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

На самой длинной дистанции соревновался 31 спортсмен.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Финишировать участникам нужно было на пляже Marnero.

Финишировать участникам нужно было на пляже Marnero. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Финишировать участникам нужно было на пляже Marnero.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первой финишировала воспитанница заслуженного тренера Абхазии по плаванию Виктора Задорожного Роксана Гилязетдинова. Она прошла дистанцию за 54 минуты.

Первой финишировала воспитанница заслуженного тренера Абхазии по плаванию Виктора Задорожного Роксана Гилязетдинова. Она прошла дистанцию за 54 минуты. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первой финишировала воспитанница заслуженного тренера Абхазии по плаванию Виктора Задорожного Роксана Гилязетдинова. Она прошла дистанцию за 54 минуты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Все участники преодолели дистанцию в течение 1,5 часов.

Все участники преодолели дистанцию в течение 1,5 часов. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Все участники преодолели дистанцию в течение 1,5 часов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на сложность прохождения дистанции, спортсмены не теряли хорошее настроение.

Несмотря на сложность прохождения дистанции, спортсмены не теряли хорошее настроение. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на сложность прохождения дистанции, спортсмены не теряли хорошее настроение.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На самой длинной дистанции в категории 51+ первой финишировала известный тренер Абхазии Елена Вардимиади. Свое 63-летие она отметила победой на Сухумском заплыве.

На самой длинной дистанции в категории 51+ первой финишировала известный тренер Абхазии Елена Вардимиади. Свое 63-летие она отметила победой на Сухумском заплыве. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

На самой длинной дистанции в категории 51+ первой финишировала известный тренер Абхазии Елена Вардимиади. Свое 63-летие она отметила победой на Сухумском заплыве.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для большинства спортсменов главным была не победа, а проверка себя на прочность.

Для большинства спортсменов главным была не победа, а проверка себя на прочность. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для большинства спортсменов главным была не победа, а проверка себя на прочность.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В "SwimSukhum 2024" был и заплыв для юных спортсменов.

В &quot;SwimSukhum 2024&quot; был и заплыв для юных спортсменов. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В "SwimSukhum 2024" был и заплыв для юных спортсменов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дети состязались на дистанциях 100, 200 и 500 метров.

Дети состязались на дистанциях 100, 200 и 500 метров. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дети состязались на дистанциях 100, 200 и 500 метров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Финалисты заплыва были награждены грамотами и денежными призами. Общий призовой фонд составил 200 тысяч рублей.

Финалисты заплыва были награждены грамотами и денежными призами. Общий призовой фонд составил 200 тысяч рублей. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Финалисты заплыва были награждены грамотами и денежными призами. Общий призовой фонд составил 200 тысяч рублей.

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