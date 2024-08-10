Добрый заплыв: соревнование SwimSukhum 2024

В SwimSukhum 2024 приняли участие более 200 спортсменов из Абхазии и России. Были среди них как любители, так и профессионалы. Основная и самая длинная дистанция была на 3000 метров. В ней приняли участие 31 спортсмен. Им необходимо было с причала "Апра" доплыть до пляжа Marnero. Первой в заплыве финишировала воспитанница заслуженного тренера Абхазии по плаванию Виктора Задорожного Роксана Гилязетдинова. 17-летняя спортсменка сейчас занимается триатлоном в Ростове-на-Дону. Среди взрослых также состоялись заплывы на дистанциях 500 и 1000 метров. Были и детские заплывы на 100, 200, 500 метров. Финалисты соревнования были награждены грамотами и денежными призами. Общий призовой фонд составил 200 тысяч рублей. SwimSukhum в этом году организаторы решили сделать благотворительным. Все собранные средства направят в фонд "Ашана" на лечение Фридонны АВидзба.
Соревнование SwimSukhum 2024 состоялось в столице Абхазии в субботу, 10 августа.
В SwimSukhum 2024 приняли участие более 200 спортсменов из Абхазии и России. Были среди них как любители, так и профессионалы. Основная и самая длинная дистанция была на 3000 метров.
В ней приняли участие 31 спортсмен. Им необходимо было с причала "Апра" доплыть до пляжа Marnero. Первой в заплыве финишировала воспитанница заслуженного тренера Абхазии по плаванию Виктора Задорожного Роксана Гилязетдинова. 17-летняя спортсменка сейчас занимается триатлоном в Ростове-на-Дону.
Среди взрослых также состоялись заплывы на дистанциях 500 и 1000 метров. Были и детские заплывы на 100, 200, 500 метров. Финалисты соревнования были награждены грамотами и денежными призами.
Общий призовой фонд составил 200 тысяч рублей.
SwimSukhum в этом году организаторы решили сделать благотворительным. Все собранные средства направят в фонд "Ашана" на лечение Фридонны АВидзба.