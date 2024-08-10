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Фонд "Ашана" закрыл сбор в 25,8 млн руб на лечение Фридонны Авидзба
Фонд "Ашана" закрыл сбор в 25,8 млн руб на лечение Фридонны Авидзба
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Фонд "Ашана" закрыл сбор на лечение 11-летней Фридонны Авидзба. 10.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-10T18:49+0300
2024-08-10T18:49+0300
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СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Фонд "Ашана" закрыл сбор на лечение 11-летней Фридонны Авидзба.Собрано 25,8 миллиона рублей, которые будут направлены на курсы химиотерапии и трансплантацию костного мозга.Пожертвования, которые продолжают поступать на счета фонда, будут направлены на операции детям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
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абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", дети
абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", дети
Фонд "Ашана" закрыл сбор в 25,8 млн руб на лечение Фридонны Авидзба
18:49 10.08.2024 (обновлено: 19:50 10.08.2024)
СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Фонд "Ашана" закрыл сбор на лечение 11-летней Фридонны Авидзба.
Собрано 25,8 миллиона рублей, которые будут направлены на курсы химиотерапии и трансплантацию костного мозга.
Пожертвования, которые продолжают поступать на счета фонда, будут направлены на операции детям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.