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Фонд "Ашана" закрыл сбор в 25,8 млн руб на лечение Фридонны Авидзба

Фонд "Ашана" закрыл сбор в 25,8 млн руб на лечение Фридонны Авидзба

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Фонд "Ашана" закрыл сбор на лечение 11-летней Фридонны Авидзба. 10.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-10T18:49+0300

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абхазия

культурно-благотворительный фонд "ашана"

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СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Фонд "Ашана" закрыл сбор на лечение 11-летней Фридонны Авидзба.Собрано 25,8 миллиона рублей, которые будут направлены на курсы химиотерапии и трансплантацию костного мозга.Пожертвования, которые продолжают поступать на счета фонда, будут направлены на операции детям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

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