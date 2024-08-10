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Грузия и Абхазия: перспективы признания и сотрудничества
Грузия и Абхазия: перспективы признания и сотрудничества
Sputnik Абхазия
Москва заявила о необходимости выработки соглашения о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. 10.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-10T15:42+0300
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В эфире радио Sputnik директор центра стратегических исследований при призеденте Абхазии Вячеслав Чирикба и российский военный и государственный деятель Алексей Кондратьев рассуждали о перспективах взаимодействия государств, возможности признания независимости республик, экономической выгоде и развитии отношений между Абхазией и Россией.Подробнее узнайте из интервью Sputnik.
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видео, мультимедиа, абхазия, россия, грузия, южная осетия, политика, видео
Грузия и Абхазия: перспективы признания и сотрудничества
15:42 10.08.2024 (обновлено: 15:43 10.08.2024)
Москва заявила о необходимости выработки соглашения о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией.
В эфире радио Sputnik директор центра стратегических исследований при призеденте Абхазии Вячеслав Чирикба и российский военный и государственный деятель Алексей Кондратьев рассуждали о перспективах взаимодействия государств, возможности признания независимости республик, экономической выгоде и развитии отношений между Абхазией и Россией.
Подробнее узнайте из интервью Sputnik.