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Грузия и Абхазия: перспективы признания и сотрудничества

Грузия и Абхазия: перспективы признания и сотрудничества

Sputnik Абхазия

Москва заявила о необходимости выработки соглашения о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. 10.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-10T15:42+0300

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В эфире радио Sputnik директор центра стратегических исследований при призеденте Абхазии Вячеслав Чирикба и российский военный и государственный деятель Алексей Кондратьев рассуждали о перспективах взаимодействия государств, возможности признания независимости республик, экономической выгоде и развитии отношений между Абхазией и Россией.Подробнее узнайте из интервью Sputnik.

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