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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240810/iskander-m-unichtozhil-komandnyy-sostav-brigady-vsu-v-kurskoy-oblasti-1051953861.html
"Искандер-М" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области
"Искандер-М" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Вооруженные силы России ударом "Искандера" уничтожили командный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны... 10.08.2024, Sputnik Абхазия
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Вооруженные силы России ударом "Искандера" уничтожили командный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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россия, курская область, украина, министерство обороны рф
россия, курская область, украина, министерство обороны рф

"Искандер-М" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области

17:00 10.08.2024 (обновлено: 19:52 10.08.2024)
© Sputnik / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - Sputnik Абхазия, 1920, 10.08.2024
© Sputnik / Министерство обороны РФ
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СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Вооруженные силы России ударом "Искандера" уничтожили командный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
Командный состав подразделения 22-й бригады ВСУ в количестве 15 человек был уничтожен.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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