https://sputnik-abkhazia.ru/20240810/iskander-m-unichtozhil-komandnyy-sostav-brigady-vsu-v-kurskoy-oblasti-1051953861.html
"Искандер-М" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области
"Искандер-М" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Вооруженные силы России ударом "Искандера" уничтожили командный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны... 10.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-10T17:00+0300
2024-08-10T17:00+0300
2024-08-10T19:52+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
курская область
украина
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/0b/1051326923_12:0:1591:888_1920x0_80_0_0_be0a79ad522c73bf80849a96978319dc.jpg
СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Вооруженные силы России ударом "Искандера" уничтожили командный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
россия
курская область
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/0b/1051326923_209:0:1393:888_1920x0_80_0_0_c96be33c5fbcd6c672d7be5d38c33530.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, курская область, украина, министерство обороны рф
россия, курская область, украина, министерство обороны рф
"Искандер-М" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области
17:00 10.08.2024 (обновлено: 19:52 10.08.2024)
СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Вооруженные силы России ударом "Искандера" уничтожили командный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
Командный состав подразделения 22-й бригады ВСУ в количестве 15 человек был уничтожен.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.