https://sputnik-abkhazia.ru/20240810/iskander-m-unichtozhil-komandnyy-sostav-brigady-vsu-v-kurskoy-oblasti-1051953861.html

"Искандер-М" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области

"Искандер-М" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Вооруженные силы России ударом "Искандера" уничтожили командный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны... 10.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-10T17:00+0300

2024-08-10T17:00+0300

2024-08-10T19:52+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

курская область

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Вооруженные силы России ударом "Искандера" уничтожили командный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

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Sputnik Абхазия

россия, курская область, украина, министерство обороны рф