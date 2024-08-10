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Нас двое. "Я ему постоянно что-то дарю, а он мне – нет". Как правильно делать подарки

Нас двое. "Я ему постоянно что-то дарю, а он мне – нет". Как правильно делать подарки

Sputnik Абхазия

Считается, что подарки — это один из "языков любви" и способ показать теплое отношение к человеку. Но что уместно подарить партнеру, особенно в самом начале... 10.08.2024, Sputnik Абхазия

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Нас двое. "Я ему постоянно что-то дарю, а он мне – нет". Как правильно делать подарки Sputnik Абхазия Нас двое. "Я ему постоянно что-то дарю, а он мне – нет". Как правильно делать подарки

Считается, что подарки — это один из "языков любви" и способ показать теплое отношение к человеку. Но что уместно подарить партнеру, особенно в самом начале отношений, а что только напугает и оттолкнет? Может ли девушка подарить парню цветы? Дорогие презенты — это всегда про манипуляцию? Обсуждаем, как делать подарки любимым.Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Слушайте подкасты РИА Новости.

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