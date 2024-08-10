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Проблема национального масштаба: как черные копатели разрушают историю Абхазии
Проблема национального масштаба: как черные копатели разрушают историю Абхазии
Sputnik Абхазия
В интервью радио Sputnik специалисты рассказали о том, как в Абхазии орудуют черные копатели, за чем они охотятся и почему с ними сложно бороться. 10.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-10T11:05+0300
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Проблема черных копателей охватила всю Абхазию от берегов моря до высокогорья и с ней невозможно бороться, сказал в интервью радио Sputnik археолог Дмитрий Счастный.По его словам, частные лица завозят металлоискатели из России, от самых простых моделей для поиска золота, до более сложных.Подробнее слушайте в интервью Sputnik.
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Проблема национального масштаба: как черные копатели разрушают историю Абхазии
11:05 10.08.2024 (обновлено: 22:06 10.08.2024)
В интервью радио Sputnik специалисты рассказали о том, как в Абхазии орудуют черные копатели, за чем они охотятся и почему с ними сложно бороться.
Проблема черных копателей охватила всю Абхазию от берегов моря до высокогорья и с ней невозможно бороться, сказал в интервью радио Sputnik археолог Дмитрий Счастный.
По его словам, частные лица завозят металлоискатели из России, от самых простых моделей для поиска золота, до более сложных.
Подробнее слушайте в интервью Sputnik.