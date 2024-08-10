https://sputnik-abkhazia.ru/20240810/problema-natsionalnogo-masshtaba-kak-chernye-kopateli-razrushayut-istoriyu-abkhazii-1051954411.html

Проблема национального масштаба: как черные копатели разрушают историю Абхазии

Проблема национального масштаба: как черные копатели разрушают историю Абхазии

Sputnik Абхазия

В интервью радио Sputnik специалисты рассказали о том, как в Абхазии орудуют черные копатели, за чем они охотятся и почему с ними сложно бороться. 10.08.2024, Sputnik Абхазия

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Проблема черных копателей охватила всю Абхазию от берегов моря до высокогорья и с ней невозможно бороться, сказал в интервью радио Sputnik археолог Дмитрий Счастный.По его словам, частные лица завозят металлоискатели из России, от самых простых моделей для поиска золота, до более сложных.Подробнее слушайте в интервью Sputnik.

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