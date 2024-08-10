https://sputnik-abkhazia.ru/20240810/takie-obstoyatelstva-o-nashestviyakh-chernykh-kopateley-na-pamyatniki-istorii-1051929863.html
Такие обстоятельства: о нашествиях "черных копателей" на памятники истории
Такие обстоятельства: о нашествиях "черных копателей" на памятники истории
Sputnik Абхазия
Недавно стало извесно, что Маркулское городище подверглось нашествию “черных копателей”. Грабители перекопали все плато и разрушили культурный слой. Как... 10.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-10T13:35+0300
2024-08-10T13:35+0300
2024-08-10T12:07+0300
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Такие обстоятельства: о нашествиях "черных копателей" на исторические памятники
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: о нашествиях "черных копателей" на исторические памятники
Недавно стало извесно, что Маркулское городище подверглось нашествию “черных копателей”. Грабители перекопали все плато и разрушили культурный слой. Как отметила археолог Галина Требелева, руководитель раскопок с российской стороны, ущерб истории был нанесен колоссальный. Как бороться с черными копателями, насколько остро у нас стоит вопрос незаконных раскопок и как много археологических памятников подверглись в Абхазии разграблению, в эфире радио Sputnik рассказали археолог Дмитрий Счастный и специалист Департамента историко-культурного наследия Минкультуры Абхазии Инал Джопуа.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, история, археология, раскопки, вред, памятники, подкасты, аудио
абхазия, история, археология, раскопки, вред, памятники, подкасты, аудио
Недавно стало извесно, что Маркулское городище подверглось нашествию “черных копателей”. Грабители перекопали все плато и разрушили культурный слой. Как отметила археолог Галина Требелева, руководитель раскопок с российской стороны, ущерб истории был нанесен колоссальный. Как бороться с черными копателями, насколько остро у нас стоит вопрос незаконных раскопок и как много археологических памятников подверглись в Абхазии разграблению, в эфире радио Sputnik
рассказали археолог Дмитрий Счастный и специалист Департамента историко-культурного наследия Минкультуры Абхазии Инал Джопуа.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.