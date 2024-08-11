https://sputnik-abkhazia.ru/20240811/dopolnitelnoe-vremya-kornyukov-ob-abkhaziya-open-2024-i-abkhazskikh-shakhmatistakh-1051920068.html

Дополнительное время: Корнюков об “Абхазия-Open 2024” и абхазских шахматистах

Дополнительное время: Корнюков об “Абхазия-Open 2024” и абхазских шахматистах

Sputnik Абхазия

Участник международного шахматного фестиваля “Абхазия-Open 2024” из Дона, международный мастер Алексей Корнюков в эфире радио Sputnik поделился своими... 11.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-11T14:28+0300

2024-08-11T14:28+0300

2024-08-11T14:28+0300

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Дополнительное время: Корнюков об “Абхазия-Open 2024” и абхазских шахматистах Sputnik Абхазия Дополнительное время: Корнюков об “Абхазия-Open 2024” и абхазских шахматистах

Участник международного шахматного фестиваля “Абхазия-Open 2024” из Дона, международный мастер Алексей Корнюков в эфире радио Sputnik поделился своими впечатлениями от турнира, рассказал, об уровне подготовки абхазских спортсменов, их отличительной черте в партиях.В 2024 году Международный шахматном турнире “Абхазия-Open 2024” собрал более 150 спортсменов из Абхазии и России.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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