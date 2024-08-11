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Скончался Почетный профессор АГУ Владимир Микадзе
Скончался Почетный профессор АГУ Владимир Микадзе
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Владимир Микадзе — кандидат юридических наук, Заслуженный работник высшей школы Абхазии, Почетный профессор Абхазского госуниверситета. 11.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Скончался Почетный профессор Абхазского государственного университета Владимир Микадзе. Об этом сообщает отдел информации и медиакоммуникаций АГУ.Владимир Микадзе — кандидат юридических наук, Заслуженный работник высшей школы Абхазии. Ему было 92 года.
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Скончался Почетный профессор АГУ Владимир Микадзе

13:33 11.08.2024
© Foto / газета "Абхазский университет"Владимир Микадзе
Владимир Микадзе - Sputnik Абхазия, 1920, 11.08.2024
© Foto / газета "Абхазский университет"
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Владимир Микадзе — кандидат юридических наук, Заслуженный работник высшей школы Абхазии, Почетный профессор Абхазского госуниверситета.
СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Скончался Почетный профессор Абхазского государственного университета Владимир Микадзе. Об этом сообщает отдел информации и медиакоммуникаций АГУ.
"Всю свою жизнь он посвятил воспитанию и обучению национальных кадров. При его активном участии подготовлена целая плеяда юристов, которые сегодня успешно работают в органах государственной власти, в системе образования и других различных учреждениях", — говорится в публикации.
Владимир Микадзе — кандидат юридических наук, Заслуженный работник высшей школы Абхазии. Ему было 92 года.
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