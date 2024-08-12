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Более 30 человек из Абхазии поступили в профильные вузы МВД и МЧС России

Более 30 человек из Абхазии поступили в профильные вузы МВД и МЧС России

Sputnik Абхазия

26 человек поступили в вузы Министерства внутренних дел, шестеро – в академии МЧС России. 12.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-12T14:27+0300

2024-08-12T14:27+0300

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СУХУМ, 12 авг – Sputnik. В 2024 году в профильные вузы МВД и МЧС России поступили 32 абитуриента из Абхазии, следует из сообщений пресс-служб Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.В понедельник, 12 августа, в МВД Абхазии прошла торжественная церемония приведения к присяге 26 курсантов, в том числе четырех девушек. Они будут учиться в Краснодарском университете, в Волгоградской, Омской и Нижегородской академиях. Помимо вступительных экзаменов, они также прошли двухнедельный курс молодого бойца.Шесть курсантов, поступивших в профильные вузы МЧС, принесли присягу на площади Свободы в Сухуме. Через несколько дней они уедут в Москву и начнут учебу в Академии государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты.Абхазские абитуриенты обучаются в профильных вузах МЧС России с 2009 года. После окончания учебы они возвращаются в республику и пополняют личный состав районных подразделений и центрального аппарата МЧС.

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