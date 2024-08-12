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Делегация Минобороны Абхазии принимает участие в форуме "Армия-2024"
Делегация Минобороны Абхазии принимает участие в форуме "Армия-2024"
Sputnik Абхазия
Форум, организованный Минобороны России, проходит с 12 по 14 августа в КВЦ "Патриот" в Московской области, в нем принимают участие представители 83 стран. 12.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-12T18:25+0300
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СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Делегация Министерства обороны Абхазии принимает участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2024", сообщает пресс-служба ведомства. В составе делегации министр генерал-полковник Владимир Ануа и его заместители генерал-лейтенант Нодар Авидзба и полковник Давид Бжания, сообщает пресс-служба ведомства.Форум "Армия" ежегодно проводится министерством обороны России для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.В форуме "Армия-2024" принимают участие 83 государства, 39 делегаций возглавляют руководители оборонных ведомств и начальники генштабов.
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Делегация Минобороны Абхазии принимает участие в форуме "Армия-2024"
Форум, организованный Минобороны России, проходит с 12 по 14 августа в КВЦ "Патриот" в Московской области, в нем принимают участие представители 83 стран.
СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Делегация Министерства обороны Абхазии принимает участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2024", сообщает пресс-служба ведомства.
В составе делегации министр генерал-полковник Владимир Ануа и его заместители генерал-лейтенант Нодар Авидзба и полковник Давид Бжания, сообщает пресс-служба ведомства.
Форум "Армия" ежегодно проводится министерством обороны России для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.
"В этом году его (форума, ред.) деловая и выставочная программы сфокусированы на целенаправленном обсуждении опыта СВО и новых форм вооруженной борьбы. А также - путей адаптации промышленности к решению задач армии и флота", - сказал министр обороны России Андрей Белоусов на открытии мероприятия.
В форуме "Армия-2024" принимают участие 83 государства, 39 делегаций возглавляют руководители оборонных ведомств и начальники генштабов.