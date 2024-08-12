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Делегация Минобороны Абхазии принимает участие в форуме "Армия-2024"

Делегация Минобороны Абхазии принимает участие в форуме "Армия-2024"

Sputnik Абхазия

Форум, организованный Минобороны России, проходит с 12 по 14 августа в КВЦ "Патриот" в Московской области, в нем принимают участие представители 83 стран. 12.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-12T18:25+0300

2024-08-12T18:25+0300

2024-08-12T18:25+0300

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СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Делегация Министерства обороны Абхазии принимает участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2024", сообщает пресс-служба ведомства. В составе делегации министр генерал-полковник Владимир Ануа и его заместители генерал-лейтенант Нодар Авидзба и полковник Давид Бжания, сообщает пресс-служба ведомства.Форум "Армия" ежегодно проводится министерством обороны России для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.В форуме "Армия-2024" принимают участие 83 государства, 39 делегаций возглавляют руководители оборонных ведомств и начальники генштабов.

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