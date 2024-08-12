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Гармонизацию законодательств Абхазии и России обсудили в Москве
Гармонизацию законодательств Абхазии и России обсудили в Москве
Sputnik Абхазия
Программа завершится в 2025 году. Сопредседатели комиссии — вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и замминистра экономического развития России... 12.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-12T22:22+0300
2024-08-12T22:22+0300
2024-08-12T22:22+0300
абхазия
россия
гармонизация законодательств абхазии и россии
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СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Заседание совместной рабочей группы по реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией состоялось 12 августа в Москве, сообщает пресс-служба Минэкономики республики. Работа над большей частью программы завершена. Пять мероприятий были реализованы в этом году: это принятие четвертой части Гражданского кодекса, касающейся интеллектуальной собственности, законов об основах соцобслуживания, о персонифицированном учете в системе пенсионного страхования, о валютном регулировании, подписание Соглашение об избежании двойного налогообложения. "Большая часть законопроектов в социальной сфере находится в стадии высокой степени готовности. В настоящее время завершаются консультации органов власти двух стран", - говорится в публикации.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии
абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии
Гармонизацию законодательств Абхазии и России обсудили в Москве
Программа завершится в 2025 году. Сопредседатели комиссии — вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.
СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Заседание совместной рабочей группы по реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией состоялось 12 августа в Москве, сообщает пресс-служба Минэкономики республики.
Работа над большей частью программы завершена. Пять мероприятий были реализованы в этом году: это принятие четвертой части Гражданского кодекса, касающейся интеллектуальной собственности, законов об основах соцобслуживания, о персонифицированном учете в системе пенсионного страхования, о валютном регулировании, подписание Соглашение об избежании двойного налогообложения.
"Большая часть законопроектов в социальной сфере находится в стадии высокой степени готовности. В настоящее время завершаются консультации органов власти двух стран", - говорится в публикации.