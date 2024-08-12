https://sputnik-abkhazia.ru/20240812/garmonizatsiyu-zakonodatelstv-abkhazii-i-rossii-obsudili-v-moskve-1051967035.html

Гармонизацию законодательств Абхазии и России обсудили в Москве

Гармонизацию законодательств Абхазии и России обсудили в Москве

Sputnik Абхазия

Программа завершится в 2025 году. Сопредседатели комиссии — вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и замминистра экономического развития России... 12.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-12T22:22+0300

2024-08-12T22:22+0300

2024-08-12T22:22+0300

абхазия

россия

гармонизация законодательств абхазии и россии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/0c/1051966869_0:107:1170:765_1920x0_80_0_0_fca6e7ace4ef70081bb3d6f4798b0e0f.jpg

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Заседание совместной рабочей группы по реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией состоялось 12 августа в Москве, сообщает пресс-служба Минэкономики республики. Работа над большей частью программы завершена. Пять мероприятий были реализованы в этом году: это принятие четвертой части Гражданского кодекса, касающейся интеллектуальной собственности, законов об основах соцобслуживания, о персонифицированном учете в системе пенсионного страхования, о валютном регулировании, подписание Соглашение об избежании двойного налогообложения. "Большая часть законопроектов в социальной сфере находится в стадии высокой степени готовности. В настоящее время завершаются консультации органов власти двух стран", - говорится в публикации.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии