https://sputnik-abkhazia.ru/20240812/rossiyskie-voyska-narastili-tempy-nastupleniya-na-donetskom-napravlenii-1051966576.html

Российские войска нарастили темпы наступления на Донецком направлении

Российские войска нарастили темпы наступления на Донецком направлении

Sputnik Абхазия

Всего с начала июля в Донецкой Народной Республике было освобождено 19 населенных пунктов. 12.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-12T19:20+0300

2024-08-12T19:20+0300

2024-08-12T19:20+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Вооруженные силы России нарастили темпы наступления на Донецком направлении, сообщает Министерство обороны. 12 августа был освобожден населенный пункт Лисичное. За прошедшую неделю были освобождены Тимофеевка и Веселое, за июль было освобождено 19 населенных пунктов. Минобороны также сообщает, что оперативно-тактической авиацией, бесплотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer, шесть реактивных снарядов HIMARS и 40 беспилотных летательных аппаратов, из них 22 вне зоны проведения специальной военный операции. Всего с начала спецоперации уничтожено: 637 самолетов, 278 вертолетов, 29771 беспилотный летательный аппарат, 566 зенитных ракетных комплексов, 17042 танка и других боевых бронемашин, 1400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13135 орудий полевой артиллерии и минометов, 24668 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240808/svo-sumskoy-proryv-vsu--bessmyslennaya-obrechennost-1051927155.html

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