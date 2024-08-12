https://sputnik-abkhazia.ru/20240812/rossiyskie-voyska-narastili-tempy-nastupleniya-na-donetskom-napravlenii-1051966576.html
Российские войска нарастили темпы наступления на Донецком направлении
Российские войска нарастили темпы наступления на Донецком направлении
Sputnik Абхазия
Всего с начала июля в Донецкой Народной Республике было освобождено 19 населенных пунктов. 12.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-12T19:20+0300
2024-08-12T19:20+0300
2024-08-12T19:20+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
донецкая народная республика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/1b/1050595948_0:85:3338:1963_1920x0_80_0_0_df174b01e1631312e1245edbb53c0632.jpg
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Вооруженные силы России нарастили темпы наступления на Донецком направлении, сообщает Министерство обороны. 12 августа был освобожден населенный пункт Лисичное. За прошедшую неделю были освобождены Тимофеевка и Веселое, за июль было освобождено 19 населенных пунктов. Минобороны также сообщает, что оперативно-тактической авиацией, бесплотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer, шесть реактивных снарядов HIMARS и 40 беспилотных летательных аппаратов, из них 22 вне зоны проведения специальной военный операции. Всего с начала спецоперации уничтожено: 637 самолетов, 278 вертолетов, 29771 беспилотный летательный аппарат, 566 зенитных ракетных комплексов, 17042 танка и других боевых бронемашин, 1400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13135 орудий полевой артиллерии и минометов, 24668 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240808/svo-sumskoy-proryv-vsu--bessmyslennaya-obrechennost-1051927155.html
россия
украина
донецкая народная республика
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/1b/1050595948_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_56795df171095952711bee4f60588152.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, новости, министерство обороны рф, донецкая народная республика
россия, украина, новости, министерство обороны рф, донецкая народная республика
Российские войска нарастили темпы наступления на Донецком направлении
Всего с начала июля в Донецкой Народной Республике было освобождено 19 населенных пунктов.
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Вооруженные силы России нарастили темпы наступления на Донецком направлении, сообщает Министерство обороны.
12 августа был освобожден населенный пункт Лисичное. За прошедшую неделю были освобождены Тимофеевка и Веселое, за июль было освобождено 19 населенных пунктов.
"Российские войска по-прежнему удерживают инициативу на донецком направлении, успешно взламывая оборону противника. В настоящее время установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке. Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное", - говорится в сообщении ведомства.
Минобороны также сообщает, что оперативно-тактической авиацией, бесплотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer, шесть реактивных снарядов HIMARS и 40 беспилотных летательных аппаратов, из них 22 вне зоны проведения специальной военный операции.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 637 самолетов, 278 вертолетов, 29771 беспилотный летательный аппарат, 566 зенитных ракетных комплексов, 17042 танка и других боевых бронемашин, 1400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13135 орудий полевой артиллерии и минометов, 24668 единиц специальной военной автомобильной техники.